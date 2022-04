Wirtschaft

vor 34 Min.

Boom bei Unternehmensgründungen in Neuburg-Schrobenhausen

Plus In der Region wurden 2021 viele Gewerbe angemeldet. Der Kreis Neuburg-Schrobenhausen sticht bayernweit heraus. Einige Neugründungen hängen allerdings von der Pandemie ab.

Von Dorothee Pfaffel

Zahlreiche Existenzgründer aus der Region 10 hätten sich trotz Coronakrise nicht ausbremsen lassen, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern mit. Mit 903 Jungunternehmern, die 2021 im Landkreis-Neuburg-Schrobenhausen ein Gewerbe angemeldet und damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, liegt das Plus dort im Vergleich zum Vorjahr bei 24,6 Prozent. Die Zahl der Unternehmensneugründungen und -übernahmen hat damit einen langjährigen Höchststand erreicht. Oberbayernweit kann der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zusammen mit dem Landkreis Eichstätt eine der besten Bilanzen ziehen. Mit 1226 Jungunternehmern, die vergangene Jahr ein Gewerbe angemeldet haben, liegt in Ingolstadt das Plus gegenüber dem Vorjahr bei 8,4 Prozent – ebenfalls der höchste Stand seit Langem.

