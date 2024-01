Faschingsbälle für Groß und Klein am Wochenende in der Region

Das Wochenende vom 2. bis 4. Februar bietet wieder eine Vielzahl besonderer Events: Flashback-Party, Shakespeare und viele Faschingsevents.

Bälle und Faschingspartys in der Region dominieren das Wochenende vom 1. bis 3. Februar, bevor der Weiberfasching nächste Woche die tollen Tage einleitet. Aber auch kulturell ist viel geboten. Am Samstag findet außerdem die Demo gegen Rechts um 13.30 Uhr in Neuburg statt. Hier sind ein paar Tipps aus der Redaktion:

Diese Faschingsevent sind an diesem Wochenende besuchenswert

Am Freitag findet der 1. Sportlerball mit Faschingsparty im Jagdschlösschen Laisacker statt. Musikalisch begleiten DJ Tweety und DJ Franky das Event. Der Eintritt geht zugunsten der Jugendförderung des SC Ried und der SpVgg Joshofen Bergheim . Beginn ist um 20 Uhr.



Am Samstag beginnt der Kinderfasching des MAK Neuburg St. Peter im Jugendheim Feldkirchen um 13.30 Uhr. Im Schützenheim Sehensand beginnt die Kinderveranstaltung des Pfarrgemeinderats um 14 Uhr.

Am Abend gibt es die Möglichkeit den CSU-Ball „Schwarz ist Trumpf" zugunsten der Kartei der Not ab 20 Uhr im Kolpinghaus zu besuchen.

Der Burschenball des katholischen Burschenvereins Burgheim findet am Samstag, 20 Uhr, im Gasthaus Daferner in Schönesberg statt. Zu Gast ist in diesem Jahr sowohl eine Faschingsgarde als auch die Partyband Twisters. Aus Burgheim gibt es zusätzlich einen Busservice.

Ebenfalls am Samstagabend kann man die Faschingsparty des Schützenvereins "Einigkeit" Heinrichsheim ab 20 Uhr in der Schulstraße im Schützenheim besuchen.

Wer den ersten Kinderball der Burgfunken verpasst hat, kann die Wiederholung am Sonntag ab 13.30 Uhr im Kolpinghaus wahrnehmen.

Auch beim TSV Neuburg findet am Sonntag der Kinderfasching ab 14.30 Uhr im TSV-Vereinsheim statt.

Im Rohrenfelser Schützenheim tritt am Sonntag die Kinderprinzengarde Euphoria Weidorf beim Kinderfaschingsball ab 14 Uhr auf.

In Rennertshofen ist die Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Fidelitas Rennertshofen ab 14 Uhr in der Turnhalle nicht zu verpassen.

Diese Partys sollten an diesem Wochenende nicht verpasst werden

Das Fly bietet an diesem Samstag die "Flashback-Party" an. So werden ab 21 Uhr die besten Hits von den 90ern bis heute gespielt.

In der Musikkneipe Exil findet am Samstag eine Faschingsparty statt. So bekommt jeder maskierte Gast ein gratis Getränk. Beginn ist um 20 Uhr.

Diese Konzerte und Aufführungen sind in Neuburg und Region geboten

Im Birdland Jazzclub tritt mit "Mallets & Friends" eine fünfköpfige Jazzgruppe aus dem Raum Neuburg auf. Beginn ist um 20.30 Uhr. Am Samstag gastiert das " Larry Porter Trio" ab 20.30 Uhr.

Am Freitag zeigt das "Neues Globe Theater" im Stadttheater Neuburg das Theaterschauspiel "Der Sturm" von William Shakespeare. Beginn ist um 20 Uhr.

. Beginn ist um 20 Uhr. In der Drogerie spielt an diesem Samstag die Band "Make tones" mit einer bunten Mischung verschiedener Partyhits. Passend zu Fasching werden ab 20 Uhr 80er und 90er-Hits aufgelegt.

Am Sonntag hat man die Möglichkeit das Event „Gospel trifft Jazz" mit dem Chor Cantiamo und Jazz Art ab 14 Uhr in der Kirche St. Ulrich zu besuchen.

Diese Vereinsveranstaltungen und Führungen finden in Neuburg und Region statt