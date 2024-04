Einkaufssonntag, Dult und Theater: Was am Wochenende im Raum Neuburg geboten ist

Das Wochenende vom 12. bis zum 14. April hat wieder zahlreiche Veranstaltungen zu bieten: Marktsonntag, Dult und die schönsten Bücher der Umgebung.

Auch für das kommende Wochenende stehen wieder angenehm frühlingshafte Temperaturen an. So gibt es keinen Grund das Wochenende daheim zu verbringen. In Neuburg und Umgebung ist viel los. Hier ein paar Tipps der Redaktion:

Diese Konzerte und Führungen sind in Neuburg und Region geboten

Bereits am Freitag gibt es die Möglichkeit an der Führung "Von Hexen, Heilern & Halunken, schaurige Geschichten" von 19 bis 20.30 Uhr teilzunehmen. Treffpunkt ist an der Tourist-Information.

In der Drogerie findet am Freitag der Goldie-Abend mit den Hits der letzten 50 Jahre ab 20 Uhr statt. Am Samstag spielt die sechsköpfige bayrische Band "DiaLeckt“ ab 20.30 Uhr.

findet am Freitag der Goldie-Abend mit den Hits der letzten 50 Jahre ab 20 Uhr statt. Am Samstag spielt die sechsköpfige bayrische Band "DiaLeckt“ ab 20.30 Uhr. Im Birdland ist das Maria Baptist Quintet am Freitag zu hören. Das Pianotrio und gleichzeitige Bigband beginnt um 20.30 Uhr. Am Samstag spielt das Linda May Han Oh Quartet. Die in Malaysia aufgewachsene New Yorkerin verzaubert ihre Zuschauer ebenfalls ab 20.30 Uhr.

aufgewachsene New Yorkerin verzaubert ihre Zuschauer ebenfalls ab 20.30 Uhr. In Bergen findet am Samstag und Sonntag das Hans Berger & Ensemble in der Münsterkirche Heilig Kreuz statt. Ab 11 Uhr am Samstag beginnt die Vorstellung "Von Bach bis Seebach ". Ab 17.30 Uhr kann die Orgel und Trompetenvorstellung bestaunt werden. Am Sonntag findet die Vorstellung "Alpenländisches Oster-Oratorium" ab 16 Uhr statt.

Diese Ausstellungen und Aufführungen sind am Wochenende geboten

Über das ganze Wochenende ist die Ausstellung "Dorn-Röschkchen-Schlaf" – 40 Jahre Kunst Röschke im Firmengebäude von Donautransport geboten. Die Öffnungszeiten sind täglich von 13 bis 22 Uhr.

Am Freitag findet die Vernissage der Ölporträts von Sven Flores in der Städtischen Galerie im Fürstengang ab 19 Uhr statt.

in der Städtischen Galerie im Fürstengang ab 19 Uhr statt. Über das gesamte Wochenende ist die Open Stage & Kunst-Performances des Brückenkollektivs „Best Book Design 2024“ im Marstallfoyer geboten. Am Freitag findet eine Opening-Party statt und die Ausstellung hat von 20 bis 24 Uhr geöffnet. Am Samstag kann man die Ausstellung von 13 bis 24 Uhr besuchen und am Sonntag findet die Coffee Conversation von 13 bis 18 Uhr statt.

Tobias Albrecht vom Brückenkollektiv organisiert im Neuburger Marstall eine Ausstellung mit den schönsten Büchern der Welt. Foto: Anna Hecker

Am Samstag ist die "Konzertante Aneignung" mit Andreas Martin Hofmeir und Barbara Schmelz ab 19 Uhr im Stadttheater geboten.

und ab 19 Uhr im Stadttheater geboten. Am Freitag und Samstag bringen die Mitglieder von Mimenfeld „Die Mausefalle“ von Agatha Christie aufs Parkett. Los geht es ab 20 Uhr im Sporthotel Dünstl.

aufs Parkett. Los geht es ab 20 Uhr im Sporthotel Dünstl. Am Sonntag ist die Ausstellung der Fotografien des Neuburger Fotografen Max Sayle "Neuburg im Schlaraffenland" ab 11.30 Uhr in der städtischen Galerie im Rathausfletz geöffnet.

"Neuburg im Schlaraffenland" ab 11.30 Uhr in der städtischen Galerie im Rathausfletz geöffnet. Für Kinder ab vier Jahren findet am Sonntag die Aufführung der Fadenspieler "Die Raupe" des Neuburger Marionettentheater in der Amalienstraße 8 statt.

Diese Märkte und Partys sind in Neuburg und Region geboten

Über das gesamte Wochenende gibt es die Möglichkeit die Frühjahrsdult am Schrannenplatz zu besuchen. Am Freitag hat die Dult von 11 bis 19 Uhr geöffnet und lockt Besucher mit Rabatten zum Kindertag. Am Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr.

Foto: Anna Hecker

Am Sonntag findet in der Innenstadt der Marktsonntag mit verkaufsoffenen Geschäften von 13 bis 18 Uhr statt.

Am Freitag findet die Ü30 Party ab 21 Uhr im Fly statt. Am Samstag gibt es wiederum die Springbeats Party ab 22 Uhr.