Handwerkermarkt, Konzertgottesdienst: Was am Wochenende geboten ist

Am Wochenende findet wieder der Kunsthandwerkermarkt im Schloss statt.

Von Adrian Hauk

Das Wochenende vom 23. bis 25. Februar bietet in Neuburg und in der Region eine Vielzahl an besonderen Events: Handwerkermarkt, Showtanz und ein Jazz-Geheimtipp.

Auch während der Fastenzeit sind in Neuburg und Umgebung viele Events geboten. Suchen Sie noch Anregungen fürs Wochenende? Hier sind ein paar Tipps der Redaktion: Diese Konzerte sind in Neuburg und Region geboten Bereits am Freitag gibt es die Möglichkeit, im Birdland Jazzclub den Tönen vom Saxofonisten Walt Weiskopf zu lauschen. Ab 20.30 Uhr gehört dem "Geheimtipp des Jazz" die Bühne. Am Samstag tritt hingegen das Alfredo Rodriguez Trio im Rahmen der Reihe „Art of Piano“ auf. Die kubanischen Musiker spielen ab 20.30 Uhr.

Am Samstag hat die Stadtkapelle Neuburg einen ganz besonderen Auftritt. Unter dem Motto "Two plus Two" gibt es ab 20 Uhr im Stadttheater Neuburg ein Percussion-Ensemble zu bestaunen.

In der Apostelkirche gibt es am Sonntag einen ganz besonderen Gottesdienst. So werden die Gebete mit Rock- und Popmusik der Band Take Three begleitet. Beginn ist um 18 Uhr. Diese Märkte und Führungen sind am Wochenende zu besuchen Am Samstag und Sonntag ist es wieder Zeit für den Kunsthandwerker-Markt. Unter dem Motto "Vielfalt trifft Handwerk" kann am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr der Markt im Schloss besucht werden. Am Wochenende fand im Neuburger Schloss ein Kunsthandwerkermarkt statt. in der Großen Dürnitz boten zahlreiche Aussteller ihre Waren an. Das Angebot war vielfältig. Foto: Dorothee Pfaffel In Oberhausen findet am Samstag ein Secondhand-Basar rund ums Kind statt. Von 13 bis 15.30 Uhr können gebrauchte Baby- und Kinderartikel zu günstigen Preisen in der Mehrzweckhalle eingekauft werden.

Passend zum Kunsthandwerker-Markt gibt es die Möglichkeit, am Sonntag an der Schlossführung "Schätze aus Kunst- und Wunderkammern" mit Sabine Rademacher ab 14 Uhr im Schloss teilzunehmen. Diese Vereinsfeste und Kinderveranstaltungen sind empfehlenswert Am Freitag findet das Schafkopfturnier des Schützenvereins Enzian Sehensand statt. Beginn ist um 19 Uhr im Schützenheim Sehensand.

In Rennertshofen ist das Show-Tanz-Special der Faschingsgesellschaft Fidelitas ab 19 Uhr in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule einen Besuch wert.

Das Neuburger Marionettentheater bietet am Samstag und Sonntag wieder eine Vorstellung für Kinder ab vier Jahren an. Ab 16 Uhr sind alle Kinder eingeladen, das Fadenspiel "Die drei Drachenfedern" in der Amalienstraße zu bestaunen. Diese Partys sind in Neuburg geboten Am Samstag hat das Fly die Clubnight zu bieten. Mit Clubsounds aus den 1990ern bis 2020ern legt DJ Freakem ab 21 Uhr auf. Früh kommen lohnt sich aufgrund der Happy Hour von 21 bis 23 Uhr.

