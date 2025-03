Freistaat wird zweite Brücke in Neuburg wohl nicht komplett finanzieren

Der Freistaat Bayern wird eine Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke in Neuburg nach jetzigem Stand der Dinge nicht komplett fördern. Das teilt die Regierung von Oberbayern auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zuletzt hatten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Stadtjurist Ralf Rick immer wieder die Hoffnung geäußert, dass sich die finanziell unter Bedrängnis geratene Stadt möglicherweise überhaupt nicht an den Kosten für das Großprojekt beteiligen müsste. Doch nach Aussage der Regierung würde auf jeden Fall ein Eigenanteil an der Kommune hängenbleiben.

