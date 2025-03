Kripo Ingolstadt ermittelt nach Wohnungsbrand

Nach einem Wohnungsbrand in Wettstetten am Mittwoch hat die Kriminalpolizei Ingolstadt Ermittlungen aufgenommen. Gegen 8 Uhr war der Einsatzleitstelle mitgeteilt worden, dass Rauch aus dem Küchenfenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rackertshofener Straße austritt.

100.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand in Wettstetten

Kurz nach Eintreffen der Feuerwehr an der Brandörtlichkeit kam auch die Bewohnerin dazu, die während des Brandausbruchs nicht anwesend war. Alle Bewohner des Gebäudes wurden durch die Einsatzkräfte evakuiert, verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird mit rund 100.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Ingolstadt geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. (AZ)