Gleich zweimal in Hofladen eingebrochen

Zwischen dem 24. und 28. Juni kam es in Wolkertshofen zu zwei Aufbrüchen desselben Hofladens. Bereits am 24. Juni brach ein bislang unbekannter Täter den Selbstbedienungsladen mit einem Pflasterstein auf. Beim zweiten Aufbruch verwendete der Täter einen Hammer um die Glasscheibe einzuschlagen, berichtet die Polizei. Es wurden jeweils Geldkassetten mit Bargeld gestohlen. Ob es sich bei den Aufbrüchen jeweils um denselben Täter handelt, ist bislang noch Bestand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

