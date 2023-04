Wolkertshofen/Neuburg

18:00 Uhr

Der erste Servierroboter in der Region: Wenn eine Maschine das Essen bringt

Plus Gastwirt Josef Stark setzt auf einen Servierroboter – als erster Gastronom in der Region. Welche Aufgaben die Maschine übernehmen soll und welche nicht.

Von Andreas Zidar

Josef Stark hat seit Kurzem eine neue Mitarbeiterin. Bella, so heißt die besonders leistungsfähige Kraft in seinem Gasthaus, kann acht volle Teller oder 40 leere Teller auf einmal tragen. Und das Beste: Sie hat immer Zeit und ist nie krank – ab und zu muss sie nur an die Steckdose. Bella ist eine Maschine, genauer gesagt ein Servierroboter. Seit Mitte April fährt sie durch das Gasthaus Stark in Wolkertshofen (Kreis Eichstätt). Mit dieser Anschaffung ist Gastwirt Josef Stark ein Vorreiter. Sein Lokal ist nach Aussage von verschiedenen Branchenvertretern das erste im Raum Neuburg, das einen solchen Roboter einsetzt. In Zukunft dürften wohl weitere folgen.

Hintergrund ist der allgegenwärtige Personalmangel in der Gastronomie. "Wir suchen seit Jahren feste Mitarbeiter", berichtet Stark. Notgedrungen bestehe sein Personal zu 90 Prozent aus Aushilfen, die nicht immer Zeit haben. Im Januar, auf der Gastro-Messe Hoga in Nürnberg, stoßen der 40-Jährige und seine Frau auf den Roboter und sind interessiert. Eine Woche lang testen sie den fahrenden Hilfskellner in ihrem Lokal an der Grenze zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Erfahrungen seien sehr gut gewesen, so Stark – auch wenn einige Gäste und Mitarbeiter anfangs skeptisch gewesen seien.

