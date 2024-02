Unbekannter zersticht Reifen von Feuerwehrauto

Wer hat in Wolkertshofen die Reifen eines Feuerwehrautos und von zwei anderen Fahrzeugen zerstochen? Diese Frage versucht die Polizei zu klären.

In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, hat ein Unbekannter in Wolkertshofen die Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen. Betroffen war laut Polizei auch ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Alle Autos waren in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrhaus abgestellt. An den insgesamt drei beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1900 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei und nimmt Hinweise unter der Nummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)