Bremse und Gas verwechselt: Auto kracht in ein Schaufenster

In Wolnzach hat eine 76-Jährige das Gas- und das Bremspedal verwechselt. Erst rammte sie ein anderes Fahrzeug, dann krachte sie in eine Apotheke.

Am Freitagmittag wollte eine 76-jährige Frau aus der Gemeinde Wolnzach mit ihrem Auto vorwärts in eine Parklücke einparken. Als das Auto stand, verwechselte die Seniorin laut Polizei an ihrem Automatikfahrzeug das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr schlagartig nach vorn.

Die Frau war in Wolnzach in das Schaufenster einer Apotheke gefahren

Zunächst rammte sie ein danebenstehendes Auto und krachte letztendlich in das Schaufenster einer dortigen Apotheke. Dort blieb das Auto schließlich stehen. Sowohl an beiden Autos als auch am Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 25.000 Euro beläuft. Verletzt wurde niemand, das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. (AZ)