Garage gerät in Brand: 50.000 Euro Schaden

In Wolnzach gerät frühmorgens eine Garage in Brand. Der Inhaber wird bei Löschversuchen leicht verletzt. Die Kripo Ingolstadt ermittelt.

Am Freitagmorgen ist eine Einzelgarage in Wolnzach in Brand geraten. Hierbei wurde laut Angaben der Polizei eine Person leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Feuer in Wolnzach: Garage gerät in Brand

Gegen 6.24 Uhr wurden die Rettungskräfte über ein Feuer im Buchenweg informiert. Den alarmierten Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage und eine Doppelhaushälfte zu vermeiden und den Brand zügig zu löschen. Dennoch entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Ein Auto befand sich zum Brandzeitpunkt nicht in der Garage. Der 64-jährige Garageninhaber zog sich bei Löschversuchen leichte Verletzungen zu.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Ob der Brand durch einen technischen Defekt oder durch fahrlässiges Handeln entstand, konnte abschließend nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich laut Polizei nicht. (AZ)