Wohnhaus steht in Vollbrand: Ortsdurchfahrt Königsfeld gesperrt

Im Wolnzacher Ortsteil Königsfeld steht derzeit ein Wohnhaus in Vollbrand. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt.

In der Schmädelstraße im Wolnzacher Ortsteil Königsfeld steht derzeit ein Wohnhaus in Vollbrand. Das teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Verletzte. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften ist derzeit damit beschäftigt, den Brand zu löschen.

Brand in Wolnzach-Königsfeld: Ortsdurchfahrt gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Königsfeld ist weiterhin gesperrt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt wird die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernehmen. Weitere Informationen folgen. (AZ)