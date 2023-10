75-jähriger aus Wolnzach wird seit Sonntag vermisst

Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort eines Mannes aus Wolnzach geben? Der 75-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen wird seit Sonntag vermisst.

Der 75-jährige Klaus Goldack aus Wolnzach (Kreis Pfaffenhofen) wird derzeit vermisst. Er verließ am Sonntag, 1. Oktober, gegen 15 Uhr seine Wohnung in Wolnzach. Seine Ehefrau meldete ihn am Abend gegen 23.30 Uhr als vermisst, da er nicht in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt war.

Seit Sonntag wird der 75-jährige Klaus Goldack aus Wolnzach vermisst. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Klaus Goldack ist laut Polizei mit einem weißen Golf mit dem Kennzeichen PAF-AW 106 unterwegs. Er hielt sich in der Vergangenheit gerne im Bereich von Flugplätzen oder großen Baustellen auf.

Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei Geisenfeld entgegen

Der Vermisste ist etwa 1,90 Meter groß, korpulent und rund 130 Kilogramm schwer. Er hat lichtes, weißes Haar sowie einen Oberlippen- und Kinnbart. Beim Verlassen der Wohnung trug er ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, graue Hose, zudem Sandalen mit Socken. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Die Nichteinnahme kann laut Polizei zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen.

Hinweise nehmen die Polizei Geisenfeld unter der Nummer 08452/720-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)