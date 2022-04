Wolnzacher entdeckt Skorpion in der Wohnung

Ziemlich erschrocken dürfte ein Mann aus Wolnzach am Ostersamstag sein, denn in seiner Wohnung hat er einen Skorpion enteckt.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Geisenfeld am Samstagvormittag gerufen. Ein 55-jähriger Wolnzacher hatte die Beamten gerufen, weil er in seiner Wohnung einen Skorpion entdeckt hatte. Woher das etwa fünf Zentimeter große Tier stammt und wie es in die Wohnung gekommen ist, ist laut Polizei bislang unklar.

Der Skorpion kam in eine Auffangstation nach München

Zunächst nahmen die Polizisten das Tier in Obhut, anschließend kam es in die Auffangstation für Reptilien nach München. Um welche Skorpionart es sich handelt, ist bislang nicht bekannt. (nr)