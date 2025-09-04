World Rescue Challenge 2025: Neuburger Feuerwehr misst sich mit den besten Unfallrettern der Welt

So langsam dürfte die Anspannung bei der Neuburger Feuerwehr steigen. Am Sonntag macht sich ein achtköpfiges Team der Neuburger Feuerwehr auf den Weg nach Karlovac in Kroatien, um sich bei der World Rescue Challenge (WRC) 2025 mit den weltweit besten Feuerwehren zu messen. Wobei, Vorfreude trifft es vermutlich besser, denn das Team um Kommandant Markus Rieß ist nicht nur wettkampferfahren, sondern hat auch schon mehrfach bewiesen, dass es mit den internationalen Top-Teams mithalten kann.

Im Mai krönte sich das Team der Neuburger Feuerwehr bereits zum Deutschen Meister

Erst im Mai brachte das Team einen Titel nach Hause. Im baden-württembergischen Maulbronn sicherten sich Lukas Adler, Maximilian Schaul, Markus Rieß, Alexander Hausfelder, Florian Hausfelder und Josef Mayer nicht nur den Gesamtsieg bei der Deutschen Meisterschaft der Unfallretter, sondern holten auch mehrere Goldmedaillen in den Einzelwettbewerben. Damit qualifizierte sich das Team der Neuburger Feuerwehr, bei der statt Florian Hausfelder nun Christian Fest dabei ist, für die Weltmeisterschaft, die ab dem 9. September in Kroatien ausgetragen wird. Es ist die mittlerweile fünfte Teilnahme bei der WRC für die Neuburger.

„Es macht uns natürlich wahnsinnig stolz, dieses Niveau schon für eine so lange Zeit halten zu können“, sagt Markus Rieß, denn selbstverständlich sei das keineswegs. Vielmehr sei es wie im Profi-Sport, auch da dürfe man sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruhen. „Man muss immer wieder eine Schippe drauflegen, neue Ideen entwickeln und auch lernen, Rückschläge zu verarbeiten.“ Um dieses internationale Top-Niveau halten zu können, üben die Neuburger Feuerwehrleute Stunden über Stunden, zusätzlich zur normalen Ausbildung. „Auf unserem Hof stehen gerade neun Schrottautos, mit denen wir uns vorbereitet haben“, so Rieß. Akribisch arbeiten die sechs Mitglieder des Neuburger Teams an der Koordination, an Automatismen, die sich im Wettkampf dann abrufen lassen.

Bei der World Rescue Challenge 2025 tritt die Neuburger Feuerwehr in zwei Kategorien an

Bei der Weltmeisterschaft nächste Woche treten die jeweiligen Teams in zwei Kategorien gegeneinander an. Bei der Extrication Challenge geht es um die Befreiung von Insassen nach einem Autounfall in drei Szenarien, für welche die Teams jeweils 25 Minuten Zeit haben und die sich im Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Ursprünglich war es bei den Wettkämpfen so, dass es unterschiedliche Zeitvorgaben gab, von zehn Minuten bis 30 Minuten. Mittlerweile versucht man, die Szenarien so realistisch wie möglich zu gestalten. Genau wie im echten Leben bekommen die Teams einen Einsatzbefehl und müssen sich dann blitzschnell auf die Situation vor Ort einstellen. Bewertet werden neben der Schnelligkeit etwa der Umgang mit den Verunglückten, die Kommunikation innerhalb der Mannschaft und das Sichern der Unfallstelle und des Personals.

Bei der Unfallretter-WM 2023 erreichte der Neuburger Trupp den 16. Platz bei insgesamt 35 Teilnehmern. Foto: Feuerwehr Neuburg

Bei der Trauma Challenge, bei der für Neuburg Maximilian Schaul und Sabrina Purzel antreten, steht hingegen die Behandlung von Unfallopfern im Fokus – unabhängig vom Unfallhergang. Bei einem Szenario könnten die Teilnehmer beispielsweise zu einem Baustellen-Unfall hinzugezogen werden, beim nächsten könnten die Unfallopfer beim Camping verletzt worden sein. Das Team muss entscheiden, welche Verletzungen priorisiert werden müssen, wer also am dringendsten Hilfe benötigt. „Das ist vom offenen Unterschenkelbruch bis zur teilweisen Amputation alles dabei“, erklärt Rieß.

Wie die Chancen der Neuburger in Kroatien stehen, lässt sich schwer beurteilen. „Es gibt schon sehr starke Teams, etwa das aus Miami in den USA. Auch England, Irland und Portugal sind sehr stark vertreten“, sagt Rieß. Dabei handelt es sich in erster Linie um Berufsfeuerwehren, die teils speziell zur Vorbereitung freigestellt werden, die Neuburger hingegen opfern ihre Freizeit. „Auch das macht uns stolz, dass wir trotzdem in diesem Kreis dabei sind.“ Von Konkurrenz will Rieß aber gar nicht erst sprechen, denn alle, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, haben ohnehin nur eines im Sinn: Menschen in Not im Ernstfall so gut es geht helfen zu können.

Von der Expertise und dem Können der Neuburger Unfallretter profitieren alle in der Region

„Darum geht es auch, und deshalb machen wir seit so vielen Jahren bei diesen Wettbewerben mit. Wir haben uns, seit wir 2009 damit begonnen haben, einen sehr hohen Wissensstand erarbeitet und lernen immer wieder Neues dazu. Das gilt nicht nur für das Wettkampfteam, sondern generell für die Neuburger Feuerwehr“, sagt Rieß, dem es wichtig ist, zu betonen, dass es sich dabei um keine Spielerei für Erwachsene handelt. „Diese Wettbewerbe bilden die harte Realität auf den Straßen ab, sie bereiten uns auf die echte Unfallrettung vor.“ Von dem Top-Niveau, das sich die Neuburger Feuerwehr damit erarbeitet hat, profitieren also auch die Neuburgerinnen und Neuburger, auch wenn es vielen gar nicht so bewusst sein dürfte.