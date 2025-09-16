World Rescue Challenge 2025: Neuburger Feuerwehr überzeugt bei der Weltmeisterschaft

Für den Weltmeistertitel hat es zwar nicht gereicht, stolz dürfen die Neuburger Feuerwehrleute um Kommandant Markus Rieß aber trotzdem sein. Nach anstrengenden Tagen, in denen das Neuburger Team um Christian Fest, Alexander Hausfelder, Josef Mayer, Maximilian Schaul, Markus Rieß und Lukas Adler in höchst anspruchsvollen Rettungsszenarien zu bestehen hatte, landete es schließlich auf einem guten 17. Platz bei 35 Teilnehmern. In einem Szenario landete das Team sogar auf dem sechsten Platz. Ein Ergebnis, mit dem die Neuburger zufrieden sein können, zumal sie sich als Freiwillige bei der World Rescue Challenge 2025 im kroatischen Karlovac in erster Linie mit Berufsfeuerwehren messen mussten.

Neuburger Feuerwehr zieht nach der World Rescue Challenge 2025 ein positives Fazit

„Wir ziehen ein sehr positives Fazit und auch mit der erreichten Platzierung sind wir zufrieden“, sagt Kommandant Markus Rieß. Die teilnehmenden Teams seien hinsichtlich ihres Leistungsvermögens so nah zusammen, dass es schließlich auch auf Kleinigkeiten ankomme, wie etwa einschätzen zu können, worauf die Schiedsrichter besonderen Wert legen. „Wenn man dann bedenkt, dass die portugiesischen Teams das ganze Jahr über an rund 3000 Fahrzeugen üben oder die Kanadier in den Monaten vor dem Wettkampf drei Übungstage pro Woche einplanen können, dann wissen wir unsere Leistung noch mehr zu schätzen.“

Die Szenarien, die die Neuburger Unfallretter zu bearbeiten hatten, waren dabei laut Rieß äußerst anspruchsvoll. „Mit einer Standardrettung hatten die Szenarien wenig zu tun. Es war viel technischer Einsatz nötig, man musste gut und schnell überlegen und dann kreative Lösungen finden.“ Zwei Mitglieder des sechsköpfigen Teams müssen die jeweils zwei Patienten betreuen und der Einsatzleiter selbst darf nicht eingreifen, womit für alle technischen Aufgaben nur drei Einsatzkräfte bleiben. „Das ist schon sehr spannend und herausfordernd“, so Rieß.

Neuburger Feuerwehr steigert sich im Laufe der Unfallretter-WM und landet auf Platz 17

Das erste Szenario lief für die Neuburger noch schleppend, was Rieß als Einsatzleiter durchaus beschäftigte. Im Laufe des Wettkampfs steigerte sich das Team aber deutlich und erreichte im dritten Szenario einen hervorragenden sechsten Platz. Im Gesamtklassement reichte es damit für den 17. Platz, den Titel sicherte sich in der Unfallrettung das Team aus Bridgend in Wales. „Für uns ist ohnehin am wichtigsten, dass wir in allen Szenarien alle Personen retten konnten, so wie es das in der realen Welt auch ist. Unser Team ist sehr zufrieden nach Hause gefahren“, sagt Rieß.

In der Neuburger Heimat waren die Kolleginnen und Kollegen derweil ebenso fleißig und hatten einige Einsätze zu absolvieren, wie etwa den Brand in einer Trafo-Station samt Stromausfall. „Es sind ja bei uns nicht nur die Leute, die zur Weltmeisterschaft fahren. Ich bin den Einsatzkräften, die die Stellung gehalten und uns den Rücken frei gehalten haben, sehr dankbar für ihre tolle Arbeit. Ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer wäre es uns gar nicht möglich, an solchen Wettbewerben teilzunehmen“, sagt Rieß.

Das Neuburger Team will auch im nächsten Jahr bei der Unfallretter-WM dabei sein

Wie es für die Neuburger Unfallretter nun weitergeht, ist derweil noch unklar. Noch sei nicht sicher, sagt Rieß, ob im kommenden Jahr eine deutsche Meisterschaft stattfindet. „Wir werden aber trotzdem jede Gelegenheit nutzen, es gibt verschiedene Veranstaltungen und Lehrgänge, beispielsweise auch in Luxemburg und Österreich“, so der Kommandant. Ein neues, großes Ziel haben die Neuburger Weltklasse-Feuerwehrler nämlich schon vor Augen: die Weltmeisterschaft 2026 in Rio de Janeiro, Brasilien.