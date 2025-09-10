Zehn Jahre engagierte Vielfalt: Wohlfahrts- und Sozialarbeit des BRK feiert Geburtstag

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) besteht grundsätzlich aus fünf Gemeinschaften: die Bereitschaften wie etwa der Rettungsdienst, die Wasserwacht, die Bergwacht, das Jugendrotkreuz und schließlich die Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Letztere feiert im Neuburg-Schrobenhausener Kreisverband nun ihr zehnjähriges Bestehen. Ins Leben gerufen wurde sie federführend von der ehemaligen Vize-Kreisvorsitzenden Elfriede Müller – und alles begann mit einer Kleidersammlung.

Im Herbst 2014 hatte BRK-Organisationsleiter Bernhard Pfahler eine große Kleiderspende für die Flüchtlinge, die bald kommen sollten, in der Parkhalle organisiert. Elfriede Müller und weitere Mitglieder unterstützten ihn dabei. Kurze Zeit später wurde die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialhilfe ins Leben gerufen. Federführend involviert waren neben Müller auch der damalige Kreisgeschäftsführer Robert Augustin sowie der ehemalige Ehrenamtsbeauftragte Hubert Hammerer. Zeitgleich wurde auch die psychosoziale Notfallversorgung, besser bekannt als Kriseninterventionsdienst (KID), im Kreis aufgebaut. „Die ist übrigens überall in Deutschland bei der Wohlfahrts- und Sozialhilfe eingegliedert, nur bei uns in Bayern nicht, dort gehört sie zu den Bereitschaften“, erklärt Müller.

Wohlfahrts- und Sozialarbeit des BRK-Kreisverbands feiert Jubiläum

Mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre ist Elfriede Müller stolz, „wir haben viele tolle Sachen gemacht, viel aufgebaut und umgesetzt“. Der erste große Einsatz ließ mit der Flüchtlingswelle 2015 nicht lange auf sich warten, dort unterstützten die mittlerweile gut 50 Ehrenamtlichen bei der Ankunft im Landkreis. Vier Jahre später wurde der Handarbeitskreis gegründet, der bis heute in einer eigenen Hütte auf dem Neuburger Christkindlmarkt Selbstgestricktes verkauft. „Bisher hatten wir fast 12.000 Euro Erlös, der unter anderem der Jugendfeuerwehr, dem Jugendrotkreuz, dem Neuburger Traumtheater, aber auch der Rumänienhilfe zugutekommt“, sagt Müller stolz.

Während der Corona-Pandemie halfen die Ehrenamtlichen in den Impf- und Testzentren im Landkreis und nähten fast 2000 Stoffmasken, die sie gegen eine Spende an der Haustür verkauften. „Unseren Bewohnern im Seniorenzentrum haben wir zu Weihnachten und Ostern auch etwas Selbstgemachtes geschenkt.“ Als 2022 die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kamen, unterstützten Müller und ihr Team, ebenso wie bei den Blutspendeterminen oder auch beim Donauschwimmen. Auch Ausflüge mit den Senioren gehören zum Programm. „Es geht um das Menschliche, das Miteinander, das Helfen, um engagierte Vielfalt – und das wollen wir so lange wie möglich aufrechterhalten.“ Und dafür braucht es ehrenamtliches Engagement, „das leider immer seltener wird“, so Müller. Wer sich also bei der Wohlfahrts- und Sozialarbeit engagieren möchte, kann sich bei Elfriede Müller unter der Telefonnummer 0170/8998815 melden. (AZ)