Biblische Genussreise mit dem Frauenbund Zell/Bruck

Vor Kurzem versammelte sich eine erfreulich große Teilnehmerinnenrunde im Pfarrheim Zell, um dem Vortrag „Bibelgeschichten, die schmecken“ der Referentin Agnes Dachs zu lauschen. Nach einer kurzen Einführung von Frau Dachs wurden ausgewählte Bibelgeschichten vorgestellt, die durch passende Parallelen zum Alltag und durch kulinarische Illustrationen greifbar gemacht wurden. Im Anschluss hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, zehn verschiedene Gerichte zu kosten, deren Zubereitung mit den Geschichten verknüpft war. Die kleine Verkostung bot nicht nur Gaumenfreuden, sondern auch Gesprächsanregungen über Werte, Gemeinschaft und gegenseitiges Verständnis. Vorspeise: Traubensaft mit Brot aus der Wüste; Linsensuppe mit Mangold und Zitrone; Wassermelonensalat; Käsebällchen; Falafel. Hauptgericht: Rind mit Datteln. Nachspeise: Obstsalat; Hirsebrei; Traubenkuchen. Die Mischung aus geistlicher Impulsgebung und Genuss wurde von den Anwesenden durchweg positiv aufgenommen. Viele äußerten Interesse an weiteren Treffen des Frauenbundes, um ähnliche Formate zu erleben.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!