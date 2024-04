FC Zell/Bruck veranstaltet wieder ein historisches Spektakel

2023 gab es auf dem Sportplatz in Zell erstmals ein historisches Fest. Weil es so erfolgreich verlief, gibt es im Juni eine zweitätige Neuauflage.

Dass der Vorstand des FC immer recht findig ist, wenn es um Festlichkeiten geht, hat er mit dem „Party- & Veranstaltungs-Marathon“ zum 75-jährigen Bestehen im letzten und vorletzten Jahr bewiesen. So wurde kurzerhand aus einem Fest-Wochenende mehrere Events auf das „Jubiläumsjahr“ verteilt.

Mit den Dart-Turnieren, einer Irish-Folk-Party und der altbewährten 80er- & 90er-Party trafen die Verantwortlichen immer ins Schwarze. Vor allem mit dem „Historischen Spektakel zu Zell“ gelang der Mannschaft um Präsident Stefan Fischer aber ein besonderer Coup, der laut eigener Aussage wiederholt werden soll. „Wir waren überwältigt von der Resonanz, die dieses Fest mit sich gebracht hat“, sagte Fischer.

Historisches Spektakel beim FC Zell/Bruck findet Ende Juni statt

Deshalb wollen die Zeller auch 2024, nämlich am 29. und 30. Juni, einen zweiten Anlauf wagen. „Kurzerhand haben wir den Sonntag noch mit dazu genommen, so können wir alles ein wenig erweitern und müssen nicht alles auf einen Tag legen“, meint der Präsident des FC. Im Hintergrund wird fleißig geplant, vorbereitet und besprochen. „So ein Fest in dieser Größenordnung bedarf einer ausgedehnten Planung“, weiß Rüdiger Mahlo, einer der Organisatoren des Spektakels.

Der FC plant im Vergleich zum ersten Anlauf einen etwas größeren Markt und erweitert auch das bunte Treiben drumherum. Hauptakt am Samstag wird ein Auftritt der Band „Zackenflanke“ sein, die sich gerade in Neuburg großer Beliebtheit erfreut. Ebenfalls am Samstag soll es auch wieder ein Spiel im Stile des „Calcio Storico“ geben. Hierzu konnte man wieder eine Mannschaft der Stadtwache gewinnen, die eine Revanche für die knappe Niederlage aus dem Jahr 2023 möchte. „Heuer werden die Karten neu gemischt und meine Jungs sind motiviert, den Titel zur Stadtwache zu holen“, sagt Hauptmann Andreas Nugel. Abgerundet wird das Fest von allerlei kulinarischen Schmankerln sowie der ein oder anderen Einlage, die aber noch nicht verraten werden.

Los geht es jeweils ab 9 Uhr auf dem Sportgelände des FC Zell/Bruck an der Alten Neuburger Straße 24. Der Eintritt ist für Personen unter 18 Jahren wieder frei. Für alle anderen Besucher werden am Samstag vier Euro und am Sonntag drei Euro zu entrichten sein. Das Ticket für beide Tage ist für sechs Euro zu erstehen. (AZ)