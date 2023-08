Gesundheitsamt stellt Warnschilder am Zeller Weiher auf

Wie angekündigt hat das Gesundheitsamt die Warnschilder am Zeller See angebracht. Damit warnt sie vor "zu häufigem Baden".

Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass auf dem Militärflugplatz in Neuburg-Zell per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) gefunden wurden. Schuld daran ist der Feuerwehr-Löschschaum, der ins Grundwasser eingedrungen ist, sich dort festgesetzt hat und nach wie vor ausbreitet. Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen hat im März das Wasser von vier Weihern, die um den Flugplatz liegen, wie auch die Jahre zuvor, beprobt.

Weil die Grenzwerte des Zeller Weiher auffällig waren, wurde die Bevölkerung informiert. Nun hat das Gesundheitsamt die vor zwei Wochen in der Pressekonferenz angekündigten Info-Schilder am Zeller See aufgestellt. Darin warnt das Amt vor "häufigem Baden" in diesem Gewässer.