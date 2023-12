Zell

"Stoppt den Ampelmist": Landwirte protestieren gegen Pläne der Regierung

In langer Schlange hatten 45 Landwirte ihre Schlepper auf dem Radweg zwischen Bruck und der Zeller Kreuzung zu einer Spontandemonstration aufgereiht.

Plus Knapp 50 Landwirte aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen haben am Freitag spontan gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestiert.

Dass so viele kommen würden, um ihren Unmut über die Agrardieselbesteuerung zu zeigen, hatte Martin Scheuermeyer aus Schönesberg nicht erwartet. 45 Landwirte aus dem nördlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und dem Donaumoos waren seinem spontanen Aufruf via Chatgruppe gefolgt und am frühen Freitagabend mit ihren Schleppern zur Zeller Kreuzung gefahren.

Ein kleiner Misthaufen war mittels Frontlader auf dem Acker an der Zeller Kreuzung abgeladen worden. Ihn ziert nun das Schild „Stoppt den Ampelmist“, stilgerecht in den Ampelfarben. Foto: Andrea Hammerl

Sieben Speditionen hatten sich mit je einer Zugmaschine angeschlossen. Statt die Kreuzung zu blockieren, wie zunächst diskutiert, einigten sich die Landwirte darauf, Präsenz zu zeigen, aber niemanden zu behindern. „Zeit hatte ich eigentlich keine, aber es ist wichtig, sich gegen ungerechtfertigte Kürzungen zu wehren“, meinte Martin Moosheimer, Ortsobmann von Weichering. „Wir wollen keine Gehaltserhöhung um zehn Prozent wie andere, wir wollen nur das, was wir aktuell haben."

