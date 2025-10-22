Vom Dorf bis Berlin - Frauen packen's an

Mit Tatkraft, Weitblick und großem Gemeinschaftssinn engagieren sich Frauen der Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) - Diözesanverband Augsburg - nicht nur vor, sondern auch auf Landes- und Bundesebene. Sie setzen sich für die Anliegen von Frauen im ländlichen Raum ein und gestalten aktiv die gesellschaftliche Entwicklung mit. An der Spitze steht Sabine Slawik, Bundesvorsitzende der Landfrauenvereinigung und stellvertretende Landesvorsitzende des KDFB Bayern, die sich für mehr Sichtbarkeit und Mitbestimmung von Frauen einsetzt. Unterstützt wird sie von Elfriede Lochbihler, stellvertretende Bundesvorsitzende der Landfrauenvereinigung und Vorsitzende des KDFB Immenstadt, die den Zusammenhalt und das Ehrenamt stärkt. Ebenfalls aktiv sind Angelika Gall, stellvertretende Landesvorsitzende der Landfrauenvereinigung Bayern (seit 14.10.25) sowie Melody Geißel-Fleury, Vorsitzende des KDFB Zell/Bruck. Diese setzen durch kreative Veranstaltungen Impulse in ihren jeweiligen Regionen und fördern so den Dialog zwischen den Generationen. Die Neue Vorstandschaft der Landfrauenvereinigung des KDFB- Diözesanverband Augsburg setzt sich zusammen aus Elfriede Lochbihler aus Immenstadt (Sprecherin), Angelika Gall aus Finning (stellvertretende Sprecherin) sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern: Sabine Slawik aus Augsburg, Melody Geißel-Fleury aus Neuburg, Monika Knauer aus Aichach, Luzia Schilling aus Haldenwang, Manuela Baumann aus Blindheim, Monika Engl aus Eismannsberg und Cornelia Stimpfle aus Augsburg. Gemeinsam stehen sie für ein lebendiges Netzwerk engagierter Frauen, das Tradition und Zukunftsorientierung vereint. Mit ihrem Einsatz zeigen die Landfrauen des KDFB-Diözesanverbands Augsburg, wie stark das Ehrenamt, Gemeinschaft und Glaube von Frauen den ländlichen Raum prãgen - in Bayern und weit darüber hinaus.

