„Wir wussten sofort, dass eine Bombe gefallen war“

Die Szene hat sich bei Josephine Heimüller tief ins Gedächtnis eingebrannt. „Als die fünf bei uns einquartierten GIs am Abend nach Hause kamen, hatte jeder von ihnen mindestens zehn Eier in seinem Stahlhelm dabei“, erinnert sich die Neuburgerin, die in Hohenpeißenberg das Licht der Welt erblickte, mit vier Jahren an die Donau kam und in drei Wochen ihren 90. Geburtstag feiern kann. „Sie haben meine Mutter dann gebeten, daraus Spiegeleier zu machen. Aber bei uns zuhause gab es nur zwei Pfannen, und das für 50 Eier! Deswegen hat das eine halbe Ewigkeit gedauert!“ Doch das Mahl schmeckte den ausgehungerten amerikanischen Besatzern augenscheinlich. Die Soldaten, die im April 1945 plötzlich das Stadtbild beherrschten, bedankten sich höflich und schenkten Mutter und Tochter im Gegenzug Süßigkeiten und Kekse. „Die Eier haben sie aber alle selber gesessen“, lacht Josephine Heimüller 80 Jahre später.

Die Bilder der zahlreichen zerbombten Häuser sind 89-Jährigen noch allgegenwärtig

Das Kriegsende im April 1945 in Neuburg – die Bilder sind der agilen und erstaunlich fitten Seniorin noch allgegenwärtig: Die zerstörte Donaubrücke, deren Sprengung der von der NSDAP eingesetzte Bürgermeister Anton Mündler angeordnet hatte, die unzähligen fremdartig sprechenden Uniformierten, die eigentlich als Feinde galten, und die zahlreichen zerbombten Häuser. Vor allem eines geht Josephine Heimüller, die mit Mädchennamen Ehling hieß, bis heute nicht mehr aus dem Kopf: das völlig zerbombte Kolpinghaus. Im Nebengebäude hatten sie und ihre Mutter Maria noch bis kurz vor der verheerenden Katastrophe gewohnt, wurden aber im Dezember 1942 bei klirrender Kälte zum Umzug in die Grünauer Straße gezwungen, weil sie dem Dauerstreit mit einem Wirtsehepaar fortan aus dem Weg gehen wollten. Dann kam der 17. April 1943.

Josephine Heimüller am 12. März 2025 in ihrem Garten. Foto: Reinhard Köchl

In der Nacht von Freitag auf Samstag erschütterte „ein fürchterlicher Knall“ die Kolpingstraße (damals Richard-Wagner-Straße), „und wir wussten im Luftschutzkeller sofort, dass eine Bombe gefallen war“, sagt Josephine Heimüller. Ein englischer Bomberpilot war nach einem Flakbeschuss aus der Lassignykaserne umgekehrt und hatte seine Last über Neuburg ausgeklinkt. 14 Menschen, darunter ein kleines Mädchen, starben – auch die Wirtsleute. Das Kolpinghaus und weitere 18 Anwesen legten die vier Fliegerbomben komplett in Trümmern. „Tags darauf sind wir zum Kolpinghaus, und mit uns viele andere Menschen, die wissen wollten, was da passiert war.“ Denn immerhin war es das einzige Mal, dass die Stadt Neuburg – im Gegensatz zu Ingolstadt und Donauwörth – systematisch bombardiert worden war. Heimüller: „Das war schon ein beklemmendes Gefühl, den Ort, in dem wir noch bis vor kurzem gelebt hatten, in Schutt und Asche zu sehen. Unser Haus war dem Erdboden gleichgemacht. Eigentlich hätten wir gar nicht mehr da sein dürfen, aber wir hatten offenbar einen Schutzengel.“

In den verbleibenden zwei Jahren gehörten regelmäßige Fliegeralarme und der damit verbundene Umzug in den Bunker beinahe zur täglichen Routine, bis im April 1945 die ersten Amerikaner, die wegen der gesprengten Brücke gezwungen waren, beim Brandl über die Donau zu setzen, allmählich in der Stadt Einzug hielten. In den ersten Tagen nach dem 27. April 1945 hatten die US-Soldaten zunächst jedes Haus nach Männern durchkämmt, nach wehrfähigen, eventuell sogar bewaffneten Wehrmachtsangehörigen gesucht, die Widerstand hätten leisten können. „Bei uns stiegen sie aus ihrem Fahrzeug und fragten sofort: ´Wo ist Mann?`“, erinnert sich die Rentnerin. Mit einem Foto ihres Vaters Johann in der Hand erklärte das Mädchen den GIs, dass dieser noch im Krieg sei. „Und unser Hausherr, ein eingefleischter Nazi, hatte sich schon ein paar Tage davor aus dem Staub gemacht.“ Generell hat Josephine Heimüller die unfreiwilligen Gäste in positiver Erinnerung: „Sie waren höchst anständig, sehr freundlich, alle etwas älter. Einer von ihnen sprach ganz hervorragend Deutsch, weil seine Großeltern aus Deutschland kamen. Alle vermissten sie ihre Familien und Kinder, die sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen hätten. Außerdem baten sie meine Mutter, Decken auf die Betten zu legen, da sie in Uniform und Stiefeln schlafen mussten, um bei Alarm sofort einsatzbereit zu sein.“ Die Eier-Kochaktion ging am nächsten Tag abermals über die Bühne. Stadtbauern hatten die amerikanischen Soldaten versorgt, bis sie kurz darauf wieder verschwanden, abgeholt von einem großen Konvoi, der vor jedem Haus laut hupend Halt machte und die GIs aufsammelte.

„Krieg ist etwas ganz Furchtbares“, mahnt die 89-jährige Neuburgerin

Josephine Heimüller und ihre Mutter fanden in den Folgemonaten in der Englischgartensiedlung ein neues Zuhause, erlebten die Zwangszuteilung der Flüchtlinge sowie die Rückkehr des geliebten Vaters aus der Kriegsgefangenschaft in Belgien („Mein schönster Augenblick, weil ich sehr an ihm hing. Da war meine Welt wieder in Ordnung“). An der Maria-Ward-Schule lernte sie die legendäre spätere Direktorin Mater Albina Weigl kennen und schätzen. 1965 heiratete sie ihren Mann Heinrich, wurde im selben Jahr zur Sanitätsdienstleiterin beim BRK gewählt, in dem sie seit 66 Jahren Mitglied ist, und arbeitete von 1987 bis 2013 als gewissenhafte Aufsicht im Neuburger Schloss. „Krieg“, mahnt die fast 90-Jährige eindringlich, „ist etwas ganz Furchtbares. Jedes Mal, wenn ich heute im Fernsehen die Bilder aus der Ukraine sehe, dann weiß ich ganz genau, wie es den Menschen dort geht. Vor allem den Frauen und Kindern!“

Im Jahr 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Die Neuburger Rundschau lässt in einer Serie Zeitzeugen zu Wort kommen. Sie schildern sehr persönliche Erinnerungen der letzten Kriegsmonate in Neuburg und Umgebung und ermöglichen damit eindrückliche Einblicke in eine sehr prägende Zeit.