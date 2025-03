Zwei Fälle von Unfallflucht beschäftigen Polizei

Am Mittwoch haben sich im Neuburger Stadtgebiet zwei Unfallfluchten ereignet. Laut Mitteilung der Polizei wurde zwischen 13 Uhr und 14 Uhr am Schwalbanger ein Paketzustellfahrzeug angefahren. Der Fahrer des Zustellfahrzeugs hatte seinen gelben Transporter auf der linken Fahrbahnseite abgestellt und die Warnblinkanlage betätigt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Polizei Neuburg sucht Zeugen der zwei Unfallfluchten

Ebenfalls am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 7.50 Uhr und 14.15 Uhr, hat ein bislang Unbekannter einen schwarzen BMW in der Bahnhofsstraße angefahren. Das Fahrzeug war dort am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel und am linken Kotflügel fest. Die Schadenshöhe beläuft sich in diesem Fall auf rund 4000 Euro. In beiden Fällen nimmt die Neuburger Polizei Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)