Im Laufe des Mittwochs wurde auf dem Parkplatz eines Getränkehandels und eines Modegeschäfts am Südpark ein weißer Mitsubishi angefahren. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug dort in der Zeit von 8.45 Uhr und 20.15 Uhr in der ersten Parkreihe abgestellt.

Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht am Südpark

Als die Besitzerin des Autos wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden an der Heckseite fest. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 1500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)