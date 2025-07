Schulabschluss im Neuburger Hofgarten: Sie begleiten die Feierlichkeiten

Endspurt bei den schriftlichen Abschlussprüfungen der Mittelschule sowie der beiden Realschulen in Neuburg. Diese Woche sind final die Fächer Französisch, BWR, Mathe, Musik und Werken – je nach Zweig – zu schreiben. Traditionell wird sich im Anschluss an die Prüfungen im Hofgarten getroffen. Als Ansprechpartner und Begleiter waren neben dem Jugendparlament, das Juze-Team, der KJR und das Bürgerhaus Ostend vor Ort. Die Freibrezen und die Getränke kamen gut an.

Abschlussfeiern im Neuburger Hofgarten bisher im Rahmen

Als Resümee ist positiv festzuhalten, dass – bislang – nach Angaben des Jugendparlaments „im Rahmen“ gefeiert wurde. Am Stand haben sich die beteiligten Akteure aufgestellt: (Bild von links) Jugendreferent Roland Habermeier, Hanin Allaham (Jupa), Tommy Jacobsen (Juze), Marek Hajduczek (Bürgerhaus) und Guido Büttner (KJR).