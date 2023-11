Nach Unfall auf B16: 25-Jähriger aus Neuburg schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Transporter auf der B16 bei Zuchering ist ein 25-Jähriger aus Neuburg schwer verletzt worden. Die Bundesstraße ist gesperrt.

Ein schwerer Unfall ist am Mittwoch auf der B16 bei Zuchering passiert, ein 25-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Wie die Polizei berichtet war der junge Mann aus Neuburg gegen 12.45 Uhr auf der B16 in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe des Ingo-Parks kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal mit einem Kleintransporter zusammen.

10 Bilder Neuburger schwer verletzt bei Unfall auf der B16 Foto: Heinz Reiß

Der 19-jährige Fahrer des Wagens wurde dabei mittelschwer verletzt. Beide Männer kamen ins Krankenhaus, den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die Bundesstraße ist noch immer aufgrund der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. (AZ)