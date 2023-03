Lastwagen fährt auf B16 über Mittellinie - Polizei sucht Fahrer

Auf der B16 bei Zuchering fährt ein Lastwagen über die Mittellinie und beschädigt ein entgegenkommendes Auto. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Auf der B16 bei Zuchering ist es Donnerstagfrüh zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Der Unfallverusacher fuhr laut Polizei anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 5.50 Uhr war dort ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Zuchering kam ihm ein Lastwagen entgegen, der über die Mittellinie fuhr.

Unfall auf B16 bei Zuchering: Lastwagen kommt auf Gegenfahrbahn

Der Sattelzug streifte anschließend den BMW des jungen Mannes auf der linken Fahrzeugseite und fuhr in Richtung Neuburg weiter. Am BMW des 21-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Vom Lastagen ist nichts bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 mit der Polizeiinspektion Neuburg in Verbindung zu setzen. (AZ)