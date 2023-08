Nach gefährlichem Überholmanöver stellt Motorradfahrer Kontrahenten zur Rede

Weil er von einem Auto auf der B16 geschnitten wird, stellt ein Ingolstädter den Fahrer zur Rede. Das Ganze endet mit einem Sturz.

Weil er ihn auf der B16 bei Zuchering wohl beim Überholen geschnitten hat, hat ein Ingolstädter auf einem Motorrad einen Autofahrer zur Rede gestellt. Das sorgte wohl für einen Streit zwischen den beiden. Am Ende stürzte der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug und verletzte sich leicht.

Was war passiert? Gegen 20 Uhr am Montagabend war der Motorradfahrer die Oberstimmer Straße in südöstliche Fahrtrichtung unterwegs. Der 42-Jährige aus Ingolstadt wurde auf der Brücke, die über die B16 und die Eisenbahngleise führt, von dem 34-jährigen Autofahrer aus Zuchering überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten, sodass er bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

An einer späteren Kreuzung mussten die beiden Verkehrsteilnehmer warten. Beide Fahrzeuge stoppten nebeneinander und der Motorradfahrer sprach den Autofahrer auf seinen gefährlichen Überholvorgang an. Als dieser daraufhin seine Fahrertüre öffnete, stieß er dabei gegen das Motorrad seines Kontrahenten, der daraufhin umfiel. Beim Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht und suchte einen Arzt auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 3000 Euro. (AZ)

