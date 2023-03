Unfall: Zwei Autos stoßen bei Zuchering zusammen

Zwei Autos sind am Freitag auf der B16 bei Zuchering zusammengestoßen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Eine 22-jährige aus dem Kreis Pfaffenhofen war am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der B16 in Richtung Neuburg unterwegs. An der Abzweigung nach Zuchering bog sie nach links ab, übersah dabei aber laut Polizei das Auto eines entgegenkommenden 27-jährigen Ingolstädters.

Beim Unfall nahe Zuchering wurden vier Personen leicht verletzt

Beim Zusammstoß der beiden Fahrzeuge wurden sowohl die beiden Fahrer als auch zwei Insassen im Wagen der 22-Jährigen (19 und 17 Jahre alt) leicht verletzt. Ins Krankenhaus musste jedoch niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, außerden reinigte ein Spezialfahrzeug die Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. (AZ)