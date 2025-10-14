Weichering ist erbost über „fadenscheinige Erklärungen“ von Agilis

Die Klagen über Verspätungen, Zugausfälle und gravierende Informationsmängel entlang der Donautalbahn reißen nicht ab. Nach dem Neuburger Stadtrat hat sich nun auch der Weicheringer Gemeinderat dazu entschlossen, Beschwerdebriefe über den immer schlechteren Service von Linienbetreiber Agilis zu formulieren. Diese sollen an den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter, Uwe Brandl, den Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, (beide CSU) aus Abensberg sowie den Landtagsabgeordneten Roland Weigert (Freie Wähler) adressiert werden. „So kann es einfach nicht weitergehen“, brachte Bürgermeister Thomas Mack (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gremiums den Unmut der Bevölkerung auf den Punkt.

Neben Pendlern sind in Weichering vor allem Schüler betroffen, die am Morgen entweder zum Unterricht nach Neuburg oder Ingolstadt gelangen müssen. Gerade in Stoßzeiten würden häufig und vor allem kurzfristig Züge ausfallen, einen Schienenersatzverkehr gebe es nicht, berichtete Mack. Die Gemeinde und das Landratsamt hätten bereits mehrfach schriftlich gegen die „untragbare Situation“ protestiert, die Antworten der Verkehrsgesellschaft seien aber nichtssagend gewesen und ließen keine Hoffnung auf eine Besserung der Situation erkennen.

Wer zahlt für Elterntaxis in Weichering? Streit um Kosten bei Zugausfällen

„Offen bleibt vor allem die Frage, wer die Kosten trägt, wenn die Eltern gezwungen sind, ihre Kinder wegen eines ausgefallenen Zuges mit dem Auto zur Schule zu bringen“, gab der Rathauschef zu bedenken. „Da schimpft man immer auf Elterntaxis, aber manchmal bleibt einem keine andere Wahl“, warf Diane Fürholzer (FWG) ein. Ob man da nicht selbst etwas organisieren könne, fragte Stefan Appel (DGW). Eine solche Maßnahme sei grundsätzlich verboten, bremste Mack. Die Zuständigkeit für den Schienenersatzverkehr liege ausschließlich beim zuständigen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Außerdem würden die dabei entstehenden Kosten den Rahmen des Haushalts sprengen.

Der Weicheringer Gemeinderat ärgerte sich vor allem über die standardisierten Antworten, die nahezu wortgleich auch an das Landratsamt gegangen waren. Darin wird auf zahlreiche kurzfristig angekündigte oder länger andauernde Baustellen, Sperrungen, Umleitungen und Stellwerksausfälle im Bereich Augsburg-Burgau oder Dillingen verwiesen. Nach zwei schweren Bahnübergangsunfällen würden Agilis außerdem zwei Fahrzeuge fehlen. Wegen der „Vielzahl an Störungen“ könne die Kundeninformation unzureichend sein, hieß es. „Das sind doch fadenscheinige Erklärungen“, lautete der einhellige Tenor im Gremium.