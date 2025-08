Erdnüsse, Reis und Co.: Was wächst in Zukunft auf unseren Feldern?

Der Kartoffel geht es nicht gut. Die wichtigste Nutzpflanze für den Lebensmittelmarkt in Deutschland steht unter enormen Druck.. Und schuld daran ist, zumindest indirekt, der Klimawandel, der die Landwirtschaft in Bayern vor enorme Herausforderungen stellt. Beim Feldtag auf dem Versuchsgut der Bayerischen Staatsgüter im Manchinger Ortsteil Forstwiesen, veranstaltet von der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), konnten sich Landwirte aus Bayern und dem gesamten deutschsprachigen Raum über die neuesten Anbauversuche informieren. Im Mittelpunkt standen Sonderkulturen wie zum Beispiel der Schwarzkümmel.

Durch eine Infektion steht die Kartoffel auch in der Region 10 unter großem Druck

Aber zurück zur Kartoffel. Sie leidet unter anderem an der SBR-Infektion (Syndrome Basses Richesses), deren bakterieller Erreger durch die Schilfglasflügelzikade übertragen wird. Dieses Insekt wandert mit den zunehmenden Temperaturen nach Norden und wird nun auch bei uns heimisch. Damit tauchen Krankheiten an den Nutzpflanzen auf, die es bisher nicht gab. SBR kann bisher nicht bekämpft werden. Die kranken Pflanzen wirken sich stark auf die Ernteerträge aus. Bei einem so wichtigen Lebensmittel wie der Kartoffel sei das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sagt Heidi Heuberger.

Die promovierte Gartenbauwissenschaftlerin ist an der LfL in Freising im Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung für Hackfrüchte, Öl- und Eiweißpflanzen, für Arznei- und Heilpflanzen sowie für exotische Pflanzen zuständig. Dazu zählt neben den vielen Kräutern, wie die Melissen und eben die unterschiedlichen Kümmelsorten, auch der Reis. „Uns interessiert momentan, ob wir den Reis in Deutschland und speziell in Bayern zur Erntereife bringen, wenn er im Mai angebaut wird.“ Wer jetzt die Reisfelder in Asien vor Augen hat, dem sei gesagt, es gibt auch Reis im Trockenanbau. In Italien beispielsweise wird Reis in dieser Form bereits angebaut. Reis werde niemals die Kartoffel ersetzen, so Heuberger, aber: „Wir brauchen vor allem eine große Vielfalt an Anbaumöglichkeiten, je nachdem, wie trocken oder nass ein Jahr ausfällt. Die Landwirte müssen reagieren können.“

Heidi Heuberger zeigt eine Reispflanze. In Forstwiesen läuft ein Versuchsanbau mit Reis. Foto: Manfred Dittenhofer

Und die Landwirte reagieren auch, wie Heuberger weiß, die eng mit ihnen zusammenarbeitet. Sie experimentieren mit Sorten und Anbaumethoden. Wichtig dabei ist auch, auf Fruchtfolgen zu achten. Der Anbau von Sesam zum Beispiel sei sehr aufwendig, da die Pflanze langsam wächst und von Beikräutern verdrängt werden kann. Pflanze man aber im Vorjahr Kleegras, gebe es im Jahr danach weit weniger Unkräuter. Oder schaut man sich Hirse an, so eignet sie sich für Tierfutter genauso wie als Lebensmittelgrundlage.

Auf dem Versuchsgut südlich des Flugplatzes Manching wird mit allerlei exotischen Pflanzen experimentiert: Neben Erdnüssen, Reis, Sesam, Buchweizen und Schwarzkümmel auch Hirse, Chia, Minze, Baldrian und Zitronenmelisse. Oft geht es um Anbaumethoden. Oder aber auch, wie beim Kümmel, um Geschmacksnoten. Heuberger nennt das sensorische Qualität und meint die Schärfe des Kümmel. „Wir wollen wissen, ob sich, außer der Sorte selbst, auch der Standort, das Wasser und der Zeitraum auf den Geschmack auswirken.“ Ziel ist es, dem Klimawandel mit neuen wärmeliebenden Kulturarten zu begegnen und so die Zukunft der bayerischen Landwirtschaft zu sichern.

Der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands für Neuburg-Schrobenhausen, Martin Wendl, sieht genau darin den entscheidenden Punkt. „Für Landwirte stellt sich natürlich die Frage nach den Erträgen und der Wirtschaftlichkeit des Anbaus. Grundsätzlich sehe ich aber schon großes Potenzial und begrüße diese Versuche“, sagt er. Es sei immer eine gute Idee, die Artenvielfalt zu steigern, und auch die Landwirte profitieren von einer größeren Bandbreite. „Es ist spannend, was da erforscht wird, aber vieles ist eben noch im Versuchsstadium.“ Besonders interessant ist für Wendl in dieser Hinsicht ein möglicher Reisanbau im Donaumoos. „Es wäre natürlich fantastisch, wenn das möglich wäre. Das wäre eine sehr sinnstiftende Alternative für die Landwirte dort“, so Wendl.

Auf dem Versuchsgut Baumannshof bei Manching werden auch Arzneipflanzen angebaut

Der Feldtag „FutureCrop“ fand in Forstwiesen auf der Versuchsstation Baumannshof statt. Dort werden all die Arznei- und Heilpflanzen wie auch die exotischen Kulturpflanzen im Versuch angebaut. Das Versuchsgut verfügt über eine Gesamtfläche von 119 Hektar, davon sind 100 Hektar landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Davon sind wiederum 95 Hektar Ackerland, die restlichen fünf Hektar Grünland. Schwerpunkt in Forstwiesen sind der Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen sowie die Unkrautregulierung. Außerdem wird das Versuchsgut zur Ferkelaufzucht genutzt.