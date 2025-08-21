Alte Häuser in Neuburg: Was wird aus dem Tante-Emma-Eckhaus am Wolfgang-Wilhelm-Platz?

Auch wenn seit 2017 die Tür verschlossen ist – das Eckhaus am Wolfgang Wilhelm-Platz in Neuburg wird wohl noch lange Zeit als Standort des letzten Tante-Emma-Ladens in Erinnerung bleiben. Hier gab es saure Zungen, Schaumgummi-Pilze, Cola-Flaschen, Brause-Muscheln oder Schlangen in allen Farben zu kaufen. Doch wo einst Renate Pessenbacher ihr Reich hinter der Theke hatte, droht immer mehr der Verfall. Und das nun auch sichtbar. Seit einigen Tagen ist die Fassade über dem Eingangsbereich abgestützt und am Fußweg Absperrungen errichtet. Was wird aus dem denkmalgeschützten Haus?
Neuburg
