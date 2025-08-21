Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Zukunft des Tante-Emma-Eckhauses: Sicherung und neue Pläne am Wolfgang-Wilhelm-Platz

Neuburg

Alte Häuser in Neuburg: Was wird aus dem Tante-Emma-Eckhaus am Wolfgang-Wilhelm-Platz?

Einst verkaufte hier Renate Pessenbacher ihren Süßkram. Jetzt wird das denkmalgeschützte Haus in der Neuburger Kernstadt immer maroder. Wie es gesichert wird und welche Pläne die Besitzer dort haben.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    Dieses Eckhaus Wolfgang-Wilhelm-Platz / Theresienstraße beherbergte einst Neuburgs nostalgischen Tante-Emma-Laden. Doch das Haus wird immer maroder.
    Dieses Eckhaus Wolfgang-Wilhelm-Platz / Theresienstraße beherbergte einst Neuburgs nostalgischen Tante-Emma-Laden. Doch das Haus wird immer maroder. Foto: Barbara Wild

    Auch wenn seit 2017 die Tür verschlossen ist – das Eckhaus am Wolfgang Wilhelm-Platz in Neuburg wird wohl noch lange Zeit als Standort des letzten Tante-Emma-Ladens in Erinnerung bleiben. Hier gab es saure Zungen, Schaumgummi-Pilze, Cola-Flaschen, Brause-Muscheln oder Schlangen in allen Farben zu kaufen. Doch wo einst Renate Pessenbacher ihr Reich hinter der Theke hatte, droht immer mehr der Verfall. Und das nun auch sichtbar. Seit einigen Tagen ist die Fassade über dem Eingangsbereich abgestützt und am Fußweg Absperrungen errichtet. Was wird aus dem denkmalgeschützten Haus?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden