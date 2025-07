Rotlicht missachtet - zwei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden

Am vergangenen Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr kam es an der Kreuzung Oskar-von-Miller-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer war stadteinwärts unterwegs und missachtete nach Polizeiangaben das für ihn geltende Rotlicht. Er wollte die Kreuzung in Richtung Hepberg überqueren und stieß dabei mit einem Audi zusammen, der aus dem Grünlicht-Bereich der Gegenrichtung kam.

Der Aufprall war so enorm, dass sowohl der Unfallverursacher als auch der Audi-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Beide wurden ärztlich behandelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 150.000 Euro. Gegen den 18-jährigen Skoda-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)