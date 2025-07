Luftige Irritationen: Zwei Kunstwerke für THI-Digitalbau ausgewählt

In einem modernen Gebäude mit rund 400 Quadratmetern werden auf dem Campus der THI bald Forschung und Lehre im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ihre Heimat finden. Im Rahmen eines Kunst-am-Bau-Wettbewerbs wurden nun zwei Kunstwerke ausgewählt, die das neue Gebäude auf besondere Weise ergänzen.

Vor dem Haupteingang werden künftig zwei markante Skulpturen des Berliner Künstlerduos realities:united (Jan und Tim Edler) stehen. Die sieben und fünf Meter hohen Objekte erinnern auf den ersten Blick an übergroße Figuren mit einem Kopf und drei Beinen – wirken aber zugleich abstrakt und technisch. Die Formgebung verweist bewusst auf Transistoren, zentrale Bauteile in der Geschichte der Elektronik. Durch ihre kraftvolle Präsenz und die dialoghafte Anordnung schaffen die Skulpturen einen markanten Treffpunkt und eine einladende Geste am Eingang des Digitalbaus.

THI Campus: Innovative Kunstwerke für Digitalbau ausgewählt

Im Inneren des Gebäudes sorgt ein weiteres Werk für Aufmerksamkeit: Auf einer Wand im Foyer scheint ein großer Vorhang zu wehen – doch der Luftzug täuscht. Die Bewegung ist lediglich simuliert. Das scheinbare Textilbild besteht in Wirklichkeit aus rund 60.000 farbigen Glassteinchen, die ein wandfüllendes Mosaik ergeben. Die Künstlerin Veronike Hinsberg spielt in ihrem Werk „Konvektionsströmung durch geschlossene Türen“ gekonnt mit der Wahrnehmung und thematisiert das Spannungsfeld zwischen digitaler Illusion und physischer Realität.

Die sieben und fünf Meter hohen Objekte erinnern auf den ersten Blick an übergroße Figuren mit einem Kopf und drei Beinen. Foto: Entwurf: realities:united/Jan und Tim Edler

Der Kunst-am-Bau-Wettbewerb wurde vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt ausgelobt. Vorausgegangen war ein offenes Bewerbungsverfahren. Insgesamt waren 14 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Entwürfe für Innen- und Außenraum einzureichen.

Neue Kunstwerke für THI Ingolstadt sollen Fortschritt und Innovation darstellen

„Der Digitalbau steht für Fortschritt und Innovation – das sollen auch die künstlerischen Arbeiten ausdrücken“, betont THI-Präsident Professor Walter Schober. „Kunst kann Perspektiven öffnen und Denkanstöße geben – gerade in einem Umfeld, das sich mit Zukunftstechnologien beschäftigt.“

Alle eingereichten Entwürfe werden bis 31. Juli 2025 in der Aula der THI öffentlich ausgestellt. Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen. (AZ)