Zwei Feste, aber weniger Budget: 40 Jahre deutsch-französische Partnerschaft zwischen Neuburg und Sète

Die Stadt Neuburg feiert im kommenden Jahr 40 Jahre Partnerschaft mit dem südfranzösischen Sète, will bei dieser Freundschaft jedoch gleichzeitig einsparen. Der Partnerschaftsausschuss reduzierte gegen die Stimme von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Haushaltsansatz von 80.000 auf 60.000 Euro.

Stadtrat kürzt Budget für die Pflege von Städtepartnerschaften

„80.000 Euro sind zu hoch, das wird nicht ausgeschöpft“, verlangte Stadträtin Sabine Schneider die Kürzung in Übereinstimmung mit Gabriele Kaps und Doris Stöckl. Gmehling wollte dagegen zum Jubiläum keine Kürzungen. Die Verwaltung hatte einen Gesamtetat von 111.000 Euro für Städteverbindungen vorgeschlagen. Auch dieser Ansatz reduziert sich auf 91.000 Euro, wenn der Stadtrat zustimmt.

Die Partnerschaft mit Sète war 1986 besiegelt worden. Das 40-jährige Bestehen soll deshalb mit einem Bierfest am Mittelmeer und einem Weinfest in Neuburg gefeiert werden. Das Weinfest ist auf das Wochenende 19./20./21. Juni terminiert worden, das Bierfest findet vom 28. bis 31. August in Sète statt. Angesichts der Kosten von rund 10.000 Euro pro Bus werden zum Bierfest wohl nicht die geplanten drei Busse für Stadtkapelle, Jugendkapelle und Fanfarenzug eingesetzt werden. Auch das Neuburger Weinfest wird zusammen mit einem Festakt im Stadttheater und einer Ausstellung des bekannten Sèter Malers Maurice Èlie Sarthou (1911 – 2000) auf rund 37.000 Euro geschätzt.

Kein Schüleraustausch zwischen Neuburg und Sète im Jahr 2026

Nachdem auch die französische Seite aufs Geld schauen muss, kommt es 2026 voraussichtlich nicht zu einem Schüleraustausch von Neuburger Gymnasiasten und Jugendlichen des Lycée St. Joseph in Sète. Damit würde in 40 Jahren zum ersten Mal der Schüleraustausch wegfallen, bedauert Gabriele Kaps. Abzuwarten bleiben auch die Kommunalwahlen am 8. März in Bayern und am 15. März in Frankreich. In Sète ist der Freundschaftsverein ASAN, der die Partnerschaft vorwiegend organisiert, auf Zuweisungen der Stadt angewiesen.

Überschwänglich lobten die Mitglieder des Partnerschaftsausschusses die 25-Jahr-Feier mit dem tschechischen Jesenik. Der Aufenthalt im Altvatergebirge sei von herzlicher Freundschaft bestimmt gewesen, so Gmehling. Das gelte auch für die Jubiläumsfeier in Neuburg. Von „hoher Willkommenskultur“ berichtete Bürgermeister Johann Habermeyer beim „Newcastle Summit“ im lettischen Jaunpils. In Konferenzen und Workshops habe sich die Neuburger Delegation mit den Vertretern der anderen Neuburg-Städte ausgetauscht. Auf die Frage von Klaus Babel, was das der Stadt Neuburg bringe, antwortete Elfriede Müller, man habe sich ausgetauscht und könne voneinander lernen. Den nächsten „Newcastle Summit“ im Jahr 2027 will die Stadt Neuburg ausrichten.