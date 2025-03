Zwei Kinder beschmieren Fassade am Westpark

Ein Zehn- und ein Zwölfjähriger haben in Ingolstadt am Westpark und am Piuspark Fassaden und Gehweg besprayt. Die Polizei kam den jungen Tätern allerdings eher durch Zufall auf die Spur.

Am Samstagnachmittag wurde sie zum Einkaufscenter Westpark gerufen. Ein Security-Mitarbeiter des Westparks war zufällig auf eine Streitigkeit unter Jugendlichen aufmerksam geworden. Durch die hinzugerufenen Beamten konnte der Streit schnell geschlichtet werden. Jedoch bemerkten die Beamten, dass einer der Beteiligten, ein zwölfjähriger Schüler, eine frisch benutzte Spraydose bei sich hatte. Zudem waren die Hände des Schülers mit Farbe verschmiert. Auch die Hände des zehnjährigen Begleiters des Jungen waren mit frischer Farbe verschmiert.

Kinder gestehen, dass sie am Westpark gesprayt haben

Die Beamten konfrontierten die beiden damit und die Kinder räumten ein, dass sie die Fassade des Westparks sowie einen abgestellten E-Scooter und einen Gehweg im Piuspark besprüht haben. Die Väter der beiden Nachwuchskünstler wurden durch die Beamten informiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AZ)