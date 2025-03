Schüler beschädigen Bushaltestelle

Zwei Neuburger Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren haben am Sonntag gegen 14.50 Uhr ein Bushäuschen in der Münchener Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die zwei Schüler von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, wie sie auf dem Bushäuschen herumkletterten und Holzplatten aus der Rückwand rissen. Nach einer Schätzung der Polizei richteten die beiden Schüler einen Schaden in Höhe von 150 Euro an. (AZ)

