Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Neuburg

Bei zwei Verkehrsunfällen im Neuburger Stadtgebiet sind am Freitag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 12.50 Uhr zunächst zu einem Zusammenstoß in der Ingolstädter Straße. Eine 30-jährige Frau aus dem Landkreis Dillingen wollte mit ihrem Kleintransporter einen 74-jährigen Mofafahrer aus Neuburg überholen. Zum gleichen Zeitpunkt leitete der Mofafahrer seinen Abbiegevorgang nach links in die Hesselloher Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Mofafahrer zu Sturz kam und leicht verletzt wurde. Die Frau aus dem Raum Dillingen blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 3200 Euro.

Autofahrer übersieht Fußgängerin in der Grünauer Straße

Gegen 15.25 Uhr ereignete sich in der Grünauer Straße in Neuburg ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Frau aus Essenbach leicht verletzt wurde. Die Frau war gerade dabei, die Grünauer Straße im Bereich der dortigen Ampelanlage bei Grün zu überqueren. Zeitgleich versuchte ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Neustadt an der Donau mit seinem Pkw rückwärts zu rangieren. Beim Rangiervorgang übersah der Pkw-Fahrer die Fußgängerin und erfasste diese. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro. (AZ)