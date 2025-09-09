Icon Menü
Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf Staatsstraße bei Neuburg

Neuburg

Unfall bei Neuburg führt zu Sperrung der Staatsstraße: Zwei Verletzte und 28.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall nahe Neuburg werden zwei Menschen verletzt. Ein Auto prallt auf das andere – die Staatsstraße ist mehrere Stunden lang einseitig gesperrt.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2035 zwischen Wagenhofen und Neuburg wurden zwei Menschen verletzt, die Straße war stundenlang gesperrt.
    Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2035 zwischen Wagenhofen und Neuburg wurden zwei Menschen verletzt, die Straße war stundenlang gesperrt. Foto: Pia Bayer, dpa (Symbolbild)

    Zwei Menschen sind am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2035 zwischen Wagenhofen und Neuburg verletzt worden.

    Ableger übersieht entgegenkommendes Auto – Feuerwehr und Polizei im Einsatz

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wollte gegen 8.43 Uhr eine 44-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nach links auf die B 16 abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 61-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Eichstätt. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide. Die Frau kam mit leichten, der Mann mit mittelschweren Verletzungen in die Klinik Neuburg. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 28.000 Euro. Die Staatsstraße war für knapp zwei Stunden einseitig gesperrt. Die Feuerwehren aus Neuburg und Feldkirchen sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr vorbei. (AZ)

