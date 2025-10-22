Icon Menü
Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Neuburg

Neuburg

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Neuburg

Weil er nach eigenen Angaben von den Pedalen abgerutscht ist, kracht ein 30-Jähriger mit seinem Pkw in das Heck des Vordermanns. Bei dem Unfall werden zwei Personen leicht verletzt.
    Bei einem Verkehrsunfall in Neuburg sind zwei Personen leicht verletzt worden.
    Bei einem Verkehrsunfall in Neuburg sind zwei Personen leicht verletzt worden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Verkehrsunfall in Neuburg sind am Dienstag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 14 Uhr ein 30-Jähriger aus Neuburg mit seinem Pkw im Längenmühlweg in Richtung Münchener Straße. Vor ihm fuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer, der verkehrsbedingt stark abbremsen musste.

    2000 Euro Schaden und zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Neuburg

    Der 30-Jährige rutschte nach seinen eigenen Worten in diesem Moment von den Pedalen ab und krachte aufgrund des geringen Abstands in das Heck seines Vordermanns. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl der 54-Jährige als auch seine 41-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)

