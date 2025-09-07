Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Zwei Verletzte: Betrunkener Mann greift Ehefrau und Polizisten in Ingolstadt an

Ingolstadt

Betrunkener Mann greift Ehefrau und Polizibeamte an

Ein 54-jähriger Mann hat in Ingolstadt seine Ehefrau angegriffen und ist im Anschluss auch auf Polizisten losgegangen. Zwei Beamte wurden dabei verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann hat in Ingolstadt seine Frau und Polizisten angegriffen.
    Ein Mann hat in Ingolstadt seine Frau und Polizisten angegriffen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolfoto)

    In der Nacht auf Sonntag kam es in Ingolstadt zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 54-Jähriger seine Ehefrau körperlich angegriffen hat. Laut Polizeibericht stand der Mann dabei unter Alkoholeinfluss. Als die Beamten einschreiten wollten, wurde der Mann auch ihnen gegenüber aggressiv und attackierte sie verbal und körperlich. Zwei Polizisten wurde dabei leicht verletzt.

    Aggressiver 54-Jähriger in Ingolstadt: Ehefrau angegriffen und Polizisten verletzt.

    Der 54-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung gegenüber seiner Ehefrau sowie wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden