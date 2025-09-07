Betrunkener Mann greift Ehefrau und Polizibeamte an

In der Nacht auf Sonntag kam es in Ingolstadt zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 54-Jähriger seine Ehefrau körperlich angegriffen hat. Laut Polizeibericht stand der Mann dabei unter Alkoholeinfluss. Als die Beamten einschreiten wollten, wurde der Mann auch ihnen gegenüber aggressiv und attackierte sie verbal und körperlich. Zwei Polizisten wurde dabei leicht verletzt.

Aggressiver 54-Jähriger in Ingolstadt: Ehefrau angegriffen und Polizisten verletzt.

Der 54-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung gegenüber seiner Ehefrau sowie wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (AZ)