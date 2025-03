Zwei Verletzte bei Unfall auf der B16

Bei einem Unfall an der Auffahrt am Sehensander Weg zur B16 am Donnerstag sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 12 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Neuburg vom Sehensander Weg auf die B 16 einbiegen und übersah dabei einen 32-jährigen Autofahrer aus Neuburg, der auf der B 16 in Richtung Donauwörth unterwegs war.

Zwei Verletzte und 10.000 Schaden bei Unfall auf der B16

Beide Fahrer zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. Die B 16 war aufgrund des Unfalls kurzzeitig gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuburg und Straß sicherten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr ab. (AZ)