Baurecht für die zweite Donaubrücke in Neuburg: Fragen und Antworten im Überblick

Am 8. August hat die Regierung von Oberbayern den Planfeststellungbeschluss für den Bau einer zweiten Donaubrücke in Neuburg positiv entschieden. Hier gibt die Neuburger Rundschau die wichtigsten Antworten. Die Informationen stammen aus der Stadtverwaltung Neuburg.

Was genau ist ein Planfeststellungsverfahren?

Ein Planfeststellungsverfahren ist ein besonders geregeltes Genehmigungsverfahren, das für den Bau oder den Ausbau einer Staatsstraße gesetzlich vorgeschrieben ist. In diesem Verfahren werden umfassend alle vom Bauvorhaben möglicherweise betroffenen öffentlichen und privaten Belange geprüft und abgewogen, sowie eine Vielzahl von Rechtsfragen gelöst. Zuständige Behörde ist die Regierung von Oberbayern (ROB).

Was ist der Planfeststellungsbeschluss?

Sobald das Entscheidungsmaterial vollständig ist, erlässt die ROB bei positiver Beurteilung den Planfeststellungsbeschluss. Dieser ist vergleichbar einer Baugenehmigung. Er hat Konzentrationswirkung, das heißt er ersetzt nahezu alle nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen. Außerdem hat er die sogenannte „enteignungsrechtliche Vorwirkung“, bindet also auch die Enteignungsbehörde in einem eventuell nachfolgenden Besitzeinweisungs- oder Enteignungsverfahren.

Wie lange läuft das Vorhaben zur Donaubrücke insgesamt schon?

Mit Abschluss der Vereinbarung über die Sonderbaulast mit dem Staatlichen Bauamt Ingolstadt am 5. Juli 2017 begann die Stadt mit dem konkreten Planungsprozess. Politische Entscheidungen gibt es seit dem Jahr 2000. Die konkrete Planung erstreckte sich über mehr als fünf Jahre. Am 7. Dezember 2022 konnte bei der ROB der Antrag auf Planfeststellung eingereicht werden.

Wieviel Geld hat die Stadt Neuburg bis dato in die Planung gesteckt?

Die bisherigen von der Stadt verausgabten Planungskosten für das Projekt belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro.

Wo befinden wir uns im Verfahren aktuell?

Der Planfeststellungbeschluss der ROB wurde am 8. August 2025 öffentlich bekannt gemacht und wird ab dem 11. August 2025 mit allen festgestellten Planunterlagen in den beteiligten Gemeinden (Neuburg, Ingolstadt, Oberhausen, Bergheim) zwei Wochen zur Einsicht in den Rathäusern ausgelegt.

Bei der Stadt Neuburg liegen der Planfeststellungbeschluss und alle Planunterlagen zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, 1. Stock aus. Daneben kann der Beschluss im Volltext spätestens ab Beginn der öffentlichen Auslegung auf der Homepage der Regierung von Oberbayern unter www.regierung-oberbayern.de abgerufen werden sowie auf der Homepage der Stadt unter www.neuburg-donau.de/wirtschaft/zweite-donaubruecke.

Welche Schritte folgen als nächstes?

Ab Ende der öffentlichen Auslage am 25. August beginnt eine einmonatige Klagefrist. Sollte spätestens 26. September keine Klage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingereicht werden, wird der Planfeststellungsbeschlusss bestandskräftig. In diesem Fall besteht finales Baurecht. Die nächsten Schritte sind dann Grunderwerb, Fertigung der Ausführungsplanung, Förderantragstellung, EU-weite Ausschreibung der Bauleistungen und Vergabe.

Oft werden Versprechen zur Finanzierung aus der Vergangenheit erwähnt / Wie verbindlich ist das bzw. gibt es die Zusagen schriftlich?

Die Finanzierung von Vorhaben, die Gemeinden in Sonderbaulast für den Freistaat Bayern durchführen, ist gesetzlich geregelt in Art. 13f BayFAG. Ein konkreter Förderantrag kann erst nach Vorliegen der Ausführungsplanung gestellt werden. Die Stadt wird aber noch heuer mit den zuständigen Stellen beim Freistaat Bayern in Kontakt treten, um die genauen Modalitäten der Förderung und Finanzierung frühzeitig abzuklären.

Wie hoch ist die aktuelle Kostenschätzung für die Umgehung mit Brückenbau?

Die aktuelle Kostenermittlung beläuft sich auf exakt 85,84 Millionen. Diese Summe umfasst sämtliche Kosten einschließlich Grunderwerb und Kosten für den naturschutzrechtlichen Ausgleich.

Gibt es unabhängig von Klage und Finanzierung weitere mögliche Hindernisse?

Aufgrund des sehr detaillierten und umfangreichen Planfeststellungverfahrens und der Konzentrationswirkung eines solchen Verfahrens wird mit keinen weiteren wesentlichen Hindernissen gerechnet. Allerdings werden noch erforderliche Abstimmungen (z.B. mit der DB für den Bau der Bahnbrücke), Vorbereitungen für die Bauausführung, die notwendigen Ausführungs- und Detailplanungen für die Brücken sowie die Ausschreibungen noch gehörig Zeit in Anspruch nehmen (ca. 3 Jahre)

Wann könnte im besten Fall Baustart sein?

Ein Baubeginn kann in etwa drei Jahren, also Mitte 2028 erfolgen.

Wie lange dauert die Baumaßnahme vom Spatenstich bis zur Verkehrsfreigabe dauern?

Die Bauzeit wird auf etwa 2,5 Jahre geschätzt, so dass eine Verkehrsfreigabe wohl bestenfalls Ende 2030 zu erwarten ist.

Wie sieht der Zeithorizont im Klagefall aus?

Im Klagefall verzögert sich die Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses bis zum rechtskräftigen Abschluss des Klageverfahrens. Eine genaue Prognose ist nicht möglich. Es muss aber realistischerweise mit einer Verzögerung von mindestens einem Jahr gerechnet werden.