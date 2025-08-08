„Ein historischer Tag für Neuburg“: Was die Genehmigung der Brücke bedeutet

53 Aktenordner füllen die Unterlagen zum Bau der zweiten Donaubrücke mit Osttangente. Um noch einmal sichtbar zu machen, welche Arbeit, welche Zeit und welche Mühe in diesem Infrastrukturprojekt steckt, wurden die Ordner im Sitzungssaal des Neuburger Rathauses in eine Reihe gestellt. Dabei ist wohl auch jedem ohne diesen Anblick mehr als bewusst, dass das Ringen um den Bau der Brücke ein echter Kraftakt war und vor allem sehr viel Zeit verschlungen hat. Jetzt aber ist klar: Das alles hat sich gelohnt. Denn die Regierung von Oberbayern hat der Stadt Baurecht erteilt.

„Es ist ein historischer Tag für Neuburg“, sagt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) bei der extra einberufenen Pressekonferenz am Freitagvormittag im Rathaus. „Schon immer haben sich Städte durch Verkehrswege entwickelt. Das wird nun auch für Neuburg endlich möglich sein“, ist er überzeugt. Die große Erleichterung und Freude über die positive Entscheidung der Regierung von Oberbayern sind ihm deutlich anzumerken. „Es ist die wichtigste Nachricht der letzten 50 Jahre für unsere Stadt und auch für mich persönlich die wichtigste meiner politischen Karriere“, sagt Gmehling.

Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern umfasst fast 450 Seiten.

Historisch ist die Nachricht nicht nur angesichts der Tragweite, sondern auch rein zeitlich. Den ersten Stadtratsbeschluss zum Bau einer Donaubrücke gab es bereits im Jahr 2000. Bürgerbefragungen mit positivem Votum wurden in den Jahren 2008 und 2017 durchgeführt. Insgesamt dreimal stimmte der Neuburger Stadtrat mit einer Zweidrittel-Mehrheit für die Planung und den Bau der Brücke. Mit der Genehmigung der Regierung von Oberbayern ist die Stadt nun so nah wie nie zuvor an der Realisierung des Bauwerkes.

Das Verkehrsprojekt sieht eine insgesamt drei Kilometer lange Tangente vom Kreisverkehr B16 / Münchner Straße bis zur Staatsstraße 2214 auf der nördlichen Seite der Donau, westlich von Joshofen, vor. Die zweite Donaubrücke soll den Fluss auf Höhe des Bauhofes in der Grünauer Straße queeren und hat eine Spannweite von etwa 700 Metern.

Das „Ja“ der Regierung bedeute aber nicht, dass mit den Bauarbeiten für die zweite Brücke direkt begonnen wird, betont Stadtjurist Ralf Rick, der mit seiner Kollegin Anett Schneider gemeinsam das Verfahren maßgeblich vorangetrieben hat. Wenn der Beschluss rechtskräftig ist, werde mit der Ausführungsplanung begonnen und es werden die noch notwendigen Grundstücke erworben. Angesichts der Gesamtkosten von über 85 Millionen Euro müsse europaweit ausgeschrieben werden. Etwa zwei Jahre würde es mindestens noch bis zu einem Spatenstich dauern.

Bau der zweiten Donaubrücke: Falls geklagt wird, verzögert sich der Bau weiter

Dieser Zeitplan kann aber auch nur gehalten werden, wenn gegen die Genehmigung nicht geklagt wird. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Bund Naturschutz haben bereits angekündigt, diese Schritte zu gehen. Ob sie das wirklich umsetzen, wird bis zur Klagefrist am 26. September 2025 klar sein.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling appellierte bei der Pressekonferenz an die potenziellen Kläger, dieses Vorhaben nicht umzusetzen. „Ich hoffe, dass auch die Gegner dieses Projekts erkennen, dass in einem demokratischen und fairen Verfahren sämtliche Einwände berücksichtigt wurden“, so Gmehling. „Natürlich hat jedermann das Recht zu klagen, das heißt aber nicht, dass man es auch tatsächlich ausüben muss.“

Wie die Donaubrücke am Ende aussieht, ist bisher nicht festgelegt. Diese Visualisierung gibt einen ersten Eindruck.

442 Seiten hat der positiv beschiedene Planfeststellungsbeschluss, wie die Genehmigung offiziell betitelt ist. Darin sind sämtliche Einwendungen privater Personen und öffentlicher Institutionen, die detailliert geprüft und abgewogen wurden, schriftlich erfasst. Zudem beinhaltet der Beschluss die Auflagen, die für den Bau der Brücke zwingend eingehalten werden müssen.

Genehmigung für die zweite Donaubrücke in Neuburg ist da: Regierung macht hohe Auflagen in Sachen Naturschutz

Vor allem für den Naturschutz sind diese sehr umfangreich. Unter anderem schreibt der Beschluss vor, dass für die etwa 0,9 Hektar große Fläche an beschädigtem Auwald eine Ausgleichsfläche von drei Hektar geschaffen werden muss. Es ist vorgegeben, welche Pflanzen dort wachsen und wie oft dieses Areal vernässt werden muss. Das Ganze wird mit einem Monitoring überwacht.

Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) freut sich über die wegweisende Entscheidung. „Nur mit der zweiten Donaubrücke bekommen wir die gewünschte Entlastung der Innenstadt hin und haben mehr Raum für Radfahrer und Fußgänger“, ist er überzeugt. Er erinnert daran, dass mit dem „Ja“ zur Donaubrücke nun auch der Stadtratsbeschluss zur Fußgängerbrücke wieder relevant wird. Bekanntermaßen hatte das Gremium die weiteren Planungen für die Querung beim Brandl von der Genehmigung der Regierung von Oberbayern abhängig gemacht. „Auch dieses wichtige Projekt muss jetzt vorangetrieben werden“, so Pfahler.

Meterweise Ordner füllen die Unterlagen, die im Vorfeld der Genehmigung für die zweite Donaubrücke anfielen.

Die genaue Finanzierung des Vorhabens ist noch nicht eindeutig geklärt. Laut Vertrag der Stadt Neuburg mit der Regierung von Oberbayern liegt diese eigentlich bei der Stadt Neuburg, weil die Straße in Sonderbaulast für den Freistaat gebaut wird. Allerdings steht eine Förderung von bis zu 90 Prozent in Aussicht. Der Anteil der Stadt würde dann bei rund acht bis neun Millionen Euro liegen.

Wie OB Gmehling darlegt, gibt es demnächst einen Termin im bayerischen Wirtschaftsministerium. „Im besten Fall wollen wir die Finanzierung vertraglich regeln und den Zuschuss des Freistaates so hoch wie möglich verhandeln“, sagt Gmehling. Bisher hat die Stadt bereits 1,8 Millionen Euro in die Vorarbeiten gesteckt.