Auch nach den neuerlichen Zusagen werden die Brückengegner kritisch bleiben – aus Gründen

Die Stadt Neuburg geht gestärkt aus den Gesprächen am Dienstag heraus. Die entscheidende Nachricht lautet: Der Freistaat Bayern hält weiterhin an der zweiten Donaubrücke fest. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie der Blick auf andere Großprojekte zeigt. Wie jetzt bekannt wurde, steht der lange geplante Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm aus Sparzwängen möglicherweise vor dem Aus.
Kommentar
