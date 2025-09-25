Icon Menü
Zweite Donaubrücke in Neuburg: Trotz Förderzusagen bleiben Zweifel an Finanzierbarkeit

Kommentar

Auch nach den neuerlichen Zusagen werden die Brückengegner kritisch bleiben – aus Gründen

Die neuerlichen Förderzusagen zur zweiten Donaubrücke dürften die Verantwortlichen in Neuburg nicht komplett glücklich stellen. Brückengegner werden weiter kritisch auf die Finanzierbarkeit schauen – aus Gründen.
Von Andreas Zidar
    • |
    • |
    • |
    So würde die neue, zweite Donaubrücke von der Grünauer Straße kommend über den Auwald nach Joshofen führen.
    So würde die neue, zweite Donaubrücke von der Grünauer Straße kommend über den Auwald nach Joshofen führen. Foto: Büro Eibs, Dresden

    Die Stadt Neuburg geht gestärkt aus den Gesprächen am Dienstag heraus. Die entscheidende Nachricht lautet: Der Freistaat Bayern hält weiterhin an der zweiten Donaubrücke fest. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie der Blick auf andere Großprojekte zeigt. Wie jetzt bekannt wurde, steht der lange geplante Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm aus Sparzwängen möglicherweise vor dem Aus.

