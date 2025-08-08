Zeugen gesucht: erneuter Einbruchsversuch in einer Apothekte

Zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke ist es in der Nacht von Mittwoch (6. August) auf Donnerstag (7. August) in der Augsburger Straße in Karlshuld gekommen. Das teilte die Polizei mit. Es gelang den bislang unbekannten Tätern allerdings nicht, sich Zutritt in die Apotheke zu verschaffen; allerdings verursachten diese einen Schaden von rund 1000 Euro.

Einbrüche in Karlshuld: Apotheke in Augsburger Straße betroffen, Polizei sucht Zeugen

Wie bereits am 7. August berichtet, kam es im selben Zeitraum zu einem vollendeten Einbruch in eine weitere Apotheke in der Ingolstädter Straße in Karlshuld. In beiden Fällen wird von denselben Tätern ausgegangen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)