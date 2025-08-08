Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Zweiter Einbruchsversuch in Karlshuld: Polizei sucht Zeugen für Vorfälle in Apotheke

Karlshuld

Zeugen gesucht: erneuter Einbruchsversuch in einer Apothekte

Ein Unbekannter wollte sich Zutritt zu einer Apotheke in Karlshuld verschaffen. Es ist der zweite Einbruchsversuch in wenigen Tagen.
    • |
    • |
    • |
    Einbrecher haben versucht, sich Zugang zu einer Apotheke in Karlshuld zu verschaffen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits in einer anderen Apotheke im Ort.
    Einbrecher haben versucht, sich Zugang zu einer Apotheke in Karlshuld zu verschaffen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits in einer anderen Apotheke im Ort. Foto: Augsburger Allgemeine (Symbolbild)

    Zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke ist es in der Nacht von Mittwoch (6. August) auf Donnerstag (7. August) in der Augsburger Straße in Karlshuld gekommen. Das teilte die Polizei mit. Es gelang den bislang unbekannten Tätern allerdings nicht, sich Zutritt in die Apotheke zu verschaffen; allerdings verursachten diese einen Schaden von rund 1000 Euro.

    Einbrüche in Karlshuld: Apotheke in Augsburger Straße betroffen, Polizei sucht Zeugen

    Wie bereits am 7. August berichtet, kam es im selben Zeitraum zu einem vollendeten Einbruch in eine weitere Apotheke in der Ingolstädter Straße in Karlshuld. In beiden Fällen wird von denselben Tätern ausgegangen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden