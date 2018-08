SECHS um 6: Die wichtigen Themen für Ihren Start in den Tag

Mit unserem Chefredakteurs-Newsletter starten Sie gut informiert in den Tag. Heute: Sisyphos Söder, Medienmuseum in Augsburg und ein Skater-Millionär.

Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Hat zumindest Albert Camus geschrieben, über jene mythische Figur, die immer wieder einen Stein einen Berg hinaufrollen muss - nur um mit ansehen zu müssen, dass dieser jedes Mal wieder runterrollt. Muss man sich auch Markus Söder als einen glücklichen Menschen vorstellen? Er kämpft und rackert und tut im Wahlkampf, aber der CSU-Stein will einfach nicht hochrollen. In unserer jüngsten Auswertung des Bayern-Monitors liegen die Christsozialen bei 37,8 Prozent, das sind noch mal weniger als bei der letzten Auswertung vor zwei Wochen - und das war schon der schlechteste Wert des Jahres. Es steigt nur die Zahl der Koalitionspartner, die die CSU zum Weiterregieren ab Oktober wohl benötigte (wenn sie Grüne und SPD wie angekündigt verschmäht), nämlich zwei, FDP und Freie Wähler. Alle Zahlen hier.

Ganz egal, wie mühsam dieser Wahlkampf ist, durfte Söder am Wochenende aber auch einen echten Glücksmoment genießen: bei seinem Besuch in Augsburg, natürlich. Da konnte Söder nämlich verkünden, dass bald eine Außenstelle der Landeszentrale für Politische Bildung nach Augsburg kommen wird - und in diesem Rahmen auch ein Medienmuseum im Glaspalast entstehen soll. Ich bin begeistert. Wir Medien sehen uns zwar noch lange nicht als Museumsstück. Aber an die historische Bedeutung von Medien zu erinnern, kann in diesen Tagen regelmäßiger Medienschelte nicht schaden. Ein Besuch wäre übrigens auch Politikern empfohlen, die gerne mit schelten.

Markus Söder trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Augsburg ein. Bild: Bernd Hohlen

Wenn wir schon von Freude sprechen: Wohl nirgendwo war die am Sonntag so groß wie auf dem Flughafen Stuttgart, wo Mesale Tolu endlich ankommen durfte, nach sechs Monaten Ausreiseverbot aus der Türkei. Wir erinnern uns: Ihr Verbrechen war, eine Journalistin zu sein, das ist für den türkischen Präsidenten Erdogan nah am Terrorismus. Die tapfere Frau Tolu will übrigens wieder nach Istanbul reisen, und das ist auch gut so. Alles über ihre moderne Odyssee lesen Sie hier.

Bild: Christoph Schmidt

Sechsum6-Leser reden gerne über Geld. Das ist keine Vermutung, sondern offiziell belegt. Als ich am Freitag hier davon schrieb, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur nächsten Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live im Goldenen Saal kommen wird (am 5. September um 18 Uhr), erreichten uns binnen weniger Stunden über 40 Bitten von Sechsum6-Lesern um Karten. Wir finden es toll, dass Sie so gerne mit Herrn Scholz über Geld reden wollen und deswegen habe ich noch mal mit dem Verlag geredet - und der hat netterweise weitere Karten bereitgestellt. Wer dabei sein will, sende mir also bitte eine kurze Nachricht an gps@augsburger-allgemeine.de oder Sechsum6@augsburger-allgemeine.de

Bild: Jens Schicke

Mit Geld kennt sich auch Frank Thelen aus, der Juror aus der TV-Start-up-Sendung "Die Höhle der Löwen" und millionenschwerer Investor. Aber all das Geld kann ihm (noch) nicht seinen Kindheitstraum erfüllen - ein richtig erstklassiger Skateboarder zu sein. Meine Kollegin Sarah Schierack hat Thelen in unserem Montagsinterview befragt, welchen Sprung er endlich mal gerne hinbekommen würde.

Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Der FC Augsburg hat das Auftaktspiel in der neuen Bundesligasaison gewonnen. Nichts Besonderes? Oh doch, es ist nämlich eine Premiere in acht Jahren Bundesliga - weswegen Sportdirektor Stefan Reuter auch nicht mit Lob geizte: "Der Sieg war Gold wert." Das nächste Spiel der Augsburger, gegen die ebenfalls am ersten Spieltag siegreichen Gladbacher, ist damit etwas, womit wohl keiner gerechnet hatte: ein Spitzenspiel.

