Klimaneutrale Heizung

11:21 Uhr

Klimaneutral bis 2040? Bei den Heizungen wird's schwierig

Plus Um den Klimaschutz voranzubringen, soll die Heiztechnik weniger Abgase ausstoßen. Was das für Verbraucher heißt – und ob die politischen Ziele realistisch sind.

Von Michael Postl

Ein großer Teil der Heizgeräte in Deutschland ist technisch veraltet, verbraucht unnötig viel Energie und belastet so Umwelt und Klima. Nach Angaben des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) werden von den insgesamt 6,5 Millionen Wohnungen in Bayern (Stand 2019) noch rund fünf Millionen fossil beheizt. Wichtigster Energieträger im Heizungsbereich ist mit einem Anteil von 39 Prozent das Erdgas, dicht gefolgt vom Heizöl mit 36 Prozent. Das restliche Viertel entfällt auf Fernwärme, Holz, Strom und Umweltwärme. Doch Deutschland will klimaneutral werden, schon bis 2045 sollen die CO 2 -Emissionen um mindestens 65 Prozent sinken. Bayern hat sich sogar noch ambitioniertere Ziele gegeben, hier soll das gleiche Ziel bereits fünf Jahre früher erreicht werden. Das heißt in diesem Zusammenhang: Um die Klimaziele zu erreichen, müssen auch die Emissionen aus dem Gebäudesektor massiv sinken. Doch das wird schwierig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen