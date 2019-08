vor 34 Min.

16-Jähriger tötet fünfköpfige Familie und sich selbst

Ein 16-Jähriger hat in Russland fünf Mitglieder seiner Familie und sich selbst getötet.

In einem Haus in einem Dorf im Gebiet Uljanowsk seien fünf Leichen und in der Nähe des Ortes auch der tote Jugendliche gefunden worden, teilte die oberste Ermittlungsbehörde in Moskau mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge seine Großmutter, seine Mutter und seine beiden Geschwister im Alter von vier Jahren tötete, bevor er sich selbst das Leben nahm. Unter den Toten war auch ein Mann, der - nach unterschiedlichen Angaben - sein Vater oder Großvater war. (dpa)

